На 24 май за 35-и път бяха връчени престижните театрални награди "Аскеер“. Церемонията събра водещи имена от българската сцена, а отличията бяха раздадени в 11 категории, обхващащи най-значимите спектакли и творци през сезона.

Голям успех имаше за Драматичен театър "Николай Масалитинов“ Пловдив на тазгодишната церемония. Театърът си тръгна с три престижни отличия. Мария Сотирова и Алексей Кожухаров бяха отличени съответно за поддържаща женска и поддържаща мъжка роля за участието си в спектакъла "Берлин, Берлин“, а постановката "Влюбеният дирижабъл“ спечели голямото признание в категорията за най-добро представление.

Голямата награда за цялостен принос към театралното изкуство бе присъдена на актрисата Мария Стефанова – име с изключителен принос към българския театър, кино и телевизия. В своята дългогодишна кариера тя има повече от 50 роли в киното и телевизията, сред които участия във филмите "Всичко е любов“, "Вчера“, "Равновесие“, "Баш майсторът началник“ и "Златният век“.

Големите победители на "Аскеер“ 2026

Изгряваща звезда

Наградата получи Теодор Кисьов за ролите му на Патси в спектакъла "Новата танцувална зала“ от Енда Уолш в Театър 199 и за участието му в "Трябва и някакво действие, Хамлете“ на театрална работилница "Сфумато“.

Поддържаща женска роля

Отличена бе Мария Сотирова за ролята на Биргит Хофман в спектакъла "Берлин, Берлин“ – Пловдив.

Поддържаща мъжка роля

Наградата спечели Алексей Кожухаров за ролята на Ханс в "Берлин, Берлин“.

Съвременна българска драматургия

Елена Телбис бе отличена за пиесата "Слон в стаята“, поставена в Театър 199 "Валентин Стойчев“.

Сценография

Приза получи Никол Трендафилова за работата си по спектаклите "Слугините“ и "Трейнспотинг“.

Костюмография

Наградата бе връчена на Марина Райчинова за "Сън в лятна нощ“.

Театрална музика

Отличена бе Петя Диманова за музиката към "Сън в лятна нощ“.

Моноспектакъл

Победител стана спектакълът "Трима крале“ с участието на Явор Бахаров.

Почетен "Аскеер“

Почетното отличие получи Младен Младенов.

Водеща женска роля

Наградата бе присъдена на Елена Телбис, Кристина Янева и Светлана Янчева за ролите им в "Новата танцувална зала“.

Водеща мъжка роля

Отличени бяха Атанас Атанасов и Ивайло Христов за спектакъла "Последната нощ на Сократ“.

Режисура

Призът за режисура получи Зафир Раджаб за постановката "Албион“.

Извънредни награди за творческа чест и принос

Специални отличия бяха връчени на Нина Пашова – дългогодишен сценограф и костюмограф на церемониите "Аскеер“, както и на Милен Миланов – дългогодишен председател на Фондация "Аскеер“.

Най-добро представление

Голямата награда за най-добро представление тази година бе присъдена на спектакъла "Влюбеният дирижабъл“.