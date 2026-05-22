На 22 май 1910 г. е открита железопътната гара в Белозем, като част от стратегическата жп линия Пловдив - Бургас. Събитието се превръща в значим момент за развитието на железопътния транспорт в региона и е белязано от официално присъствие, включително и на тогавашния министър-председател Александър Малинов.

В следващите десетилетия гара Белозем се утвърждава като важен транспортен възел, обслужващ както пътнически, така и товарни превози. Нейната роля е тясно свързана с икономическото и инфраструктурното развитие на района, като допринася за по-бързи и надеждни връзки между Южна България и Черноморието.

С течение на времето железопътната инфраструктура по линията претърпява значителни промени. Релсовият път е обновяван, сигнализацията е модернизирана, а системите за управление на движението стават все по-автоматизирани. Въведени са съвременни технологии за безопасност и контрол, които повишават надеждността на железопътните превози.

В рамките на модернизацията на линията Пловдив - Бургас, гарата е основно обновена. Извършена е рехабилитация на железния път, сигнално-телекомуникационните системи и приемното здание. Изградени са шумозащитни съоръжения, осигурен е достъп за хора с намалена подвижност, а контактната мрежа е изцяло обновена.

Днес, 116 години след откриването си, гара Белозем продължава да бъде част от живата история на българските железници - съчетавайки историческо наследство с модерна инфраструктура и съвременни транспортни стандарти.