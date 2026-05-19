Спасителна акция за бедстващ щъркел се разигра в пловдивския квартал "Прослав“, след като птицата паднала в двора на местно семейство в ранните часове на деня. Благодарение на навременната реакция на хората и бързата намеса на природозащитници, щъркелът е транспортиран до Спасителния център за диви животни в Стара Загора, където ще му бъдат направени прегледи и лечение.

Иван и Ева, които живеят в квартала от няколко години, открили птицата малко след 8 часа сутринта. По думите им щъркелът бил в тежко състояние – не можел да лети, движел се трудно и изглеждал силно изтощен. Семейството веднага подало сигнал до компетентните институции и останало при птицата, докато чакало помощ.

Тя беше видимо неадекватна, не можеше да излети, олюляваше се и изглеждаше доста нестабилна разказа пред БНТ Иван Русев

Докато чакали екип на "Зелени Балкани“, състоянието на щъркела започнало допълнително да се влошава. Птицата първоначално стояла права, но впоследствие паднала на колене и почти спряла да се движи. Семейството се опитало да я държи на спокойствие, без да я стресира.

На място пристигнали представители на природозащитната организация, които внимателно прибрали щъркела и го транспортирали до Стара Загора. Там ветеринарни лекари ще установят причината за състоянието му – дали става дума за травма, отравяне, изтощение или дехидратация.

Паралелно с акцията внимание било насочено и към щъркеловото гнездо, намиращо се в непосредствена близост до къщата. С помощта на екип на електроразпределителното дружество и природолюбители е извършена проверка на гнездото, разположено върху електрически стълб в района.

Установено е, че в него има три новоизлюпени малки, за които към момента се грижи другият възрастен щъркел. Гнездото ще остане под наблюдение, за да се следи дали птицата успява да се справя сама с отглеждането на малките.

Сигурна съм, че нещата ще бъдат наред. Ще се проследи гнездото, ще видим как ще протекат нещата, има надежда каза пред БНТ Ева Конова

Жителите на квартала се надяват бедстващият щъркел да се възстанови успешно и отново да се върне при малките си.