Спасителна акция за бедстващ щъркел се разигра в пловдивския квартал "Прослав“, след като птицата паднала в двора на местно семейство в ранните часове на деня. Благодарение на навременната реакция на хората и бързата намеса на природозащитници, щъркелът е транспортиран до Спасителния център за диви животни в Стара Загора, където ще му бъдат направени прегледи и лечение.
Иван и Ева, които живеят в квартала от няколко години, открили птицата малко след 8 часа сутринта. По думите им щъркелът бил в тежко състояние – не можел да лети, движел се трудно и изглеждал силно изтощен. Семейството веднага подало сигнал до компетентните институции и останало при птицата, докато чакало помощ.
Докато чакали екип на "Зелени Балкани“, състоянието на щъркела започнало допълнително да се влошава. Птицата първоначално стояла права, но впоследствие паднала на колене и почти спряла да се движи. Семейството се опитало да я държи на спокойствие, без да я стресира.
На място пристигнали представители на природозащитната организация, които внимателно прибрали щъркела и го транспортирали до Стара Загора. Там ветеринарни лекари ще установят причината за състоянието му – дали става дума за травма, отравяне, изтощение или дехидратация.
Паралелно с акцията внимание било насочено и към щъркеловото гнездо, намиращо се в непосредствена близост до къщата. С помощта на екип на електроразпределителното дружество и природолюбители е извършена проверка на гнездото, разположено върху електрически стълб в района.
Установено е, че в него има три новоизлюпени малки, за които към момента се грижи другият възрастен щъркел. Гнездото ще остане под наблюдение, за да се следи дали птицата успява да се справя сама с отглеждането на малките.
Жителите на квартала се надяват бедстващият щъркел да се възстанови успешно и отново да се върне при малките си.
