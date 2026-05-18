След успешната акция, при която организацията "Докажи, че можеш“ почисти 10 спирки от градския транспорт, идва следващото и значително по-мащабно предизвикателство.
На 7 юни доброволци ще се обединят в най-голямата досега инициатива на организацията - почистване на 100 спирки в рамките на един ден. Това е мащабна акция, чиято цел е да подобри градската среда и да покаже как колективните усилия могат да доведат до реална промяна.
Организаторите подчертават, че това не е просто почистване, а символ на активна гражданска позиция и грижа за общите пространства.
За да бъде постигната целта, е необходима сериозна подкрепа от доброволци. Всеки, който има желание да се включи, е добре дошъл - сам или с приятели.
Участието не изисква специална подготовка, а само мотивация и готовност за работа в екип.
Ако искаш да станеш част от инициативата, свържи се с организацията чрез техните социални мрежи и се запиши се като доброволец, за да се включиш в деня на акцията - 7 юни
Инициативата цели не само физическо почистване, но и вдъхновяване на повече хора да се грижат активно за средата, в която живеят.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им!