След успешната акция, при която организацията "Докажи, че можеш“ почисти 10 спирки от градския транспорт, идва следващото и значително по-мащабно предизвикателство.

На 7 юни доброволци ще се обединят в най-голямата досега инициатива на организацията - почистване на 100 спирки в рамките на един ден. Това е мащабна акция, чиято цел е да подобри градската среда и да покаже как колективните усилия могат да доведат до реална промяна.

Организаторите подчертават, че това не е просто почистване, а символ на активна гражданска позиция и грижа за общите пространства.

За да бъде постигната целта, е необходима сериозна подкрепа от доброволци. Всеки, който има желание да се включи, е добре дошъл - сам или с приятели.

Участието не изисква специална подготовка, а само мотивация и готовност за работа в екип.

Ако искаш да станеш част от инициативата, свържи се с организацията чрез техните социални мрежи и се запиши се като доброволец, за да се включиш в деня на акцията - 7 юни

Ако 10 спирки ви се струваха много, представете си какво можем да направим заедно с 100. Ще преобразим града по начин, който не е правен досега съобщават от организаторите

Инициативата цели не само физическо почистване, но и вдъхновяване на повече хора да се грижат активно за средата, в която живеят.