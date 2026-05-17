По повод 17 май, Световния ден за борба с хипертонията, д-р Симеон Симеонов от Комплексен онкологичен център - Пловдив, напомня, че артериалната хипертония е широко разпространено заболяване, което често протича без ясни симптоми, но при липса на лечение може да доведе до сериозни и необратими увреждания на сърцето, мозъка, бъбреците и кръвоносните съдове.

Той подчертава, че много хора дълго време не подозират, че имат високо кръвно налягане:

Много хора живеят с високо кръвно налягане години наред, без да подозират. Дори при установени високи стойности, тъй като се чувстват добре, те често не осъзнават сериозността на проблема предупреждава пред Plovdiv24.bg д-р Симеонов от КОЦ-Пловдив

Нелекуваната хипертония увеличава риска от инфаркт, инсулт, зрителни увреждания, сърдечна и бъбречна недостатъчност. Специалистът обръща внимание, че забавеното лечение затруднява контрола върху заболяването, докато ранното откриване често позволява овладяване чрез промяна в начина на живот.

Ненавременното започване на лечение и отлагането му във времето водят до по-труден контрол на артериалното налягане и необходимост от прилагане на повече медикаменти.

Заради заседналия начин на живот и стреса все по-често и млади хора развиват хипертония, като симптоми като главоболие, замайване, шум в ушите и кървене от носа често се подценяват или се отдават на умора и стрес.

В заключение д-р Симеонов подчертава значението на редовното измерване на кръвното налягане: