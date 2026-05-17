По повод Международния ден за борба срещу шума, който се отбелязва на 29 април, експерти от дирекция "Опазване на околната среда“ към Община Пловдив проведоха информационна кампания с ученици от пловдивски училища. Инициативата е насочена към повишаване на информираността сред младите хора за последиците от шумовото замърсяване - един от често подценяваните, но сериозни рискове за здравето в съвременната градска среда.

Шумът се определя като всеки звук, който се възприема като неприятен, нежелан или прекалено силен. В градска среда основните източници са пътният трафик, строителните дейности и силната музика. Шумовото замърсяване възниква, когато звукът е с прекомерна интензивност или продължителност и оказва негативно влияние върху здравето и качеството на живот.

Интензитетът на шума се измерва в децибели (dB). Специалистите посочват, че нива между 50 и 80 dB затрудняват разбирането на речта и намаляват концентрацията. При около 85 dB започват увреждания на слуховите органи, а излагане на шум над 120 dB може да доведе до внезапна и необратима глухота. В големите градове дневните нива на шум често достигат 65–85 dB, а в пикови моменти – до 90–95 dB.

Според данни на Европейската агенция за околна среда (EEA), около 20% от населението в Европа – над 100 милиона души – са изложени на вредни нива на шум. Около 75% от европейците живеят в градски условия, където шумовото натоварване е значително по-високо.

Световната здравна организация (СЗО) определя шума в околната среда като втория най-вреден фактор за здравето след замърсяването на въздуха.

Последиците от продължителното излагане включват:

Увреждане на слуха – необратими промени в слуховите клетки при продължителен силен шум

Нарушения на съня – затруднено заспиване и влошено качество на дълбокия сън, водещи до хронична умора

Психическо напрежение – повишен стрес, раздразнителност и влошено настроение

Затруднена концентрация и учене – особено значимо за учениците

В рамките на инициативата експертите от дирекция "Опазване на околната среда“ предоставиха информационни материали на тема "Шумът като вреден фактор в околната среда“. Учениците се запознаха с основните източници на шум в градска среда, начините за измерването му и неговото въздействие върху човешкото здраве.

"Шумът е невидим замърсител, но последиците му са много реални. Нашата цел е децата да разберат как ежедневните им навици – например силата на слушалките или времето на използване – влияят пряко върху слуха им“, посочиха от отдел "Екология“.

Специалистите напомнят няколко прости, но ефективни мерки, които всеки може да прилага:

Намаляване на силата на звука при използване на слушалки и ограничаване на времето за слушане

Спазване на правилата за тишина в жилищните зони

Предпочитане на зелени площи и природни среди за отдих, тъй като растителността намалява шума

Използване на защитни средства за слуха при работа в шумна среда (строителство, концерти и др.)

Община Пловдив продължава да работи активно за създаване на по-чиста и по-здравословна градска среда. Чрез образователни инициативи, насочени към най-младите жители на града, се цели изграждане на дългосрочна култура на отговорно поведение спрямо околната среда и собственото здраве.