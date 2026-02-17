ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Предлагат ограничение на скоростта до 30 км/ч в един район на Пловдив
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:46Коментари (4)2362
© Plovdiv24.bg
Ограничение на скоростта до 30 км/ч в район "Централен“ е сред мерките в проекта за актуализация на "План за действие за управление, предотвратяване и намаляване на шума в околната среда на агломерация Пловдив“, който предстои да бъде разгледан на обществено обсъждане на 24 февруари тази година. Това стана ясно от участието на инж. Борис Михайлов – автор на проекта и съпредседател на “Българската асоциация за обществен контрол и управление на шума", в БНТ подкаст "Къде живеем“ с Камен Коларов.

Според инж. Михайлов автомобилният трафик е основният източник на наднормен шум в града.

"В Пловдив сериозен е проблемът, както във всяка една голяма агломерация в Европа и в България. Основно, ако може да се резюмира като най-силен ефект, най-голямо въздействие, е автомобилният трафик. Респективно всички населени сгради – било жилищни, обществени, детски градини, болници и прочие, които са разположени близо до основните артерии или са разположени в зоната, където са основните градски части – огромна част от тях са надгранично шумени и респективно трябва да се вземат мерки", обясни експертът. 

В проекта са изготвени т.нар. "конфликтни карти“, които очертават районите с най-високи стойности на шум. Сред тях са части от район "Централен“ и участъци по булевардите "Санкт Петербург“, "Васил Априлов“ и "Пещерско шосе“.

Ограничението на скоростта до 30 км/ч в централната градска част е сред краткосрочните мерки. Изчисленията сочат, че подобна стъпка може да доведе до "няколко хиляди жители по-малко изложени“ на надгранични шумови нива и до намаляване на шума при стотици сгради.

В проекта специално внимание е отделено на т.нар. "специални сгради“ – болници, училища, детски градини и санаториуми. Предлагат се шумопоглъщащи бариери в зони около УМБАЛ "Селена“, УМБАЛ "Свети Георги“ (неврологията) на "Пещерско шосе“, както и в района на Спешна помощ и Медицинския университет на бул. "Васил Априлов“.

Сред останалите мерки са прилагането на нискошумов асфалт, изграждането на шумозащитни прегради по големите булеварди и разширяването на зелената система. Част от тях са предвидени като средносрочни и дългосрочни, с хоризонт до пет години – периодът, в който ще бъде изготвена следващата шумова карта и ще може обективно да се отчете ефектът.

Инж. Михайлов подчерта, че шумът има доказано негативно въздействие върху здравето. По данни на Световната здравна организация продължителното излагане на високи нива на шум води до стрес, намалена работоспособност и сериозни здравословни последици. В България граничните стойности за градски зони са 55 децибела през деня, 50 вечер и 45 през нощта.

Инж. Борис Михайлов призова гражданите да подават сигнали при системно превишаване на нормите и да проявяват лична отговорност, като ограничават генерирания от тях шум.

"По наш опит винаги, когато човек е активен в това отношение и търси правата си от гледна точка редукция на прекомерни шумови въздействия, обикновено стига до позитивни резултати“, каза експертът.


Още по темата: общо новини по темата: 233
26.01.2026 »
11.12.2025 »
28.07.2025 »
09.07.2025 »
26.06.2025 »
02.06.2025 »
предишна страница [ 1/39 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
Хахаха, гении! А няма ли да се задръсти повече централната част и няма ли да се замърси още повече и без това мръсния въздух? Или решихте, че като не е лято и сметищата не горят, не е интересно...шумът е от това, че градът се презастрои и няма нормален градски транспорт. И на малките деца им е ясно това...
0
 
 
Простотия !!! Хранилка на кат ли правите ?
0
 
 
То и без това там се кара на полусъединител! Задръстванията са по цял ден!
+3
 
 
а може ли да слезем от автомобила преди тунела и да го бутаме-малко ще над 30км/ч,но ще се справим-за едни приятели питам
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Новини от Пловдив:
6 фирми искат да строят физкултурния салон на ОУ "Васил Петлешков...
14:43 / 17.02.2026
Ще се признае ли за виновен шофьорът, убил семейство на Околовръс...
13:14 / 17.02.2026
Пловдив ще е домакин на уникално събитие, което България не е виж...
12:09 / 17.02.2026
Българи от Турция движат имотния бум в Пловдив, 18 064 сделки пра...
10:46 / 17.02.2026
Нов ритейл парк отвори врати в Пловдив
10:20 / 17.02.2026
Не позволиха на фирма в Пловдив да гори трици и изрезки от мебелн...
09:22 / 17.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
Дара каза: "Сбогом"
Дара каза: "Сбогом"
09:20 / 16.02.2026
Стилист Капанов: Направих всичко, за да спася сина си
Стилист Капанов: Направих всичко, за да спася сина си
14:36 / 15.02.2026
Пловдивчани плащат местни данъци почти десет пъти по-малко от семействата във Великобритания
Пловдивчани плащат местни данъци почти десет пъти по-малко от семействата във Великобритания
11:52 / 15.02.2026
Единственият внук на Симеон, който избра България, става барета
Единственият внук на Симеон, който избра България, става барета
13:24 / 16.02.2026
Повече работни места, отколкото кандидати край Пловдив, стартовата заплата започва от 800 евро
Повече работни места, отколкото кандидати край Пловдив, стартовата заплата започва от 800 евро
09:12 / 15.02.2026
Раздялата, която беше последна за Ники Илиев
Раздялата, която беше последна за Ники Илиев
10:53 / 16.02.2026
На 25 км от Пловдив започна изработването на рокля с площ от 250 квадратни метра
На 25 км от Пловдив започна изработването на рокля с площ от 250 квадратни метра
08:20 / 15.02.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Зима 2025/2026 г.
Три трупа са открити в хижа
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
Пловдивчани се оплакват от наднормен шум
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Одобрявате ли промените в изборния кодекс, ограничаващи броя на секциите извън ЕС?
Да, който иска да определя съдбата на България, трябва да е тук!
Не, всеки български гражданин трябва да има право на глас, навсякъде по света!
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: