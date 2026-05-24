Празничният ден в Пловдив започна с дълбок поклон пред хората, които градят духовното стълбище на града – неговите учители. Преди началото на официалния церемониал, емблематичната зала "Съединение" на Регионалния исторически музей събра елита на пловдивското образование.
На официална церемония заслужили пловдивски учители и директори на училища и детски градини бяха удостоени с "Почетна значка на град Пловдив". Техните млади колеги, които тепърва влизат в класните стаи с мисия и устрем, бяха насърчени с почетни грамоти.
Рекорден брой млади творци с отличия
Непосредствено след края на шествието, в Заседателната зала на Община Пловдив се състоя още едно вълнуващо и дълбоко символично събитие. В най-представителната общинска зала бяха връчени отличията "Почетна значка на град Пловдив“ на 23-ма млади пловдивски творци.
В залата официално бе прочетен текстът на Решение № 69 (взето с Протокол № 4 от 26.03.2026 г.), с което общинските съветници единодушно гласуваха удостояването на младите творци с едно от най-високите отличия на Пловдив.
Вижте кои са талантливите създатели, които озариха най-светлия празничен ден със своите постижения:
- Сюзанна Арутюнян-Василевска – театрален мениджър, културен деец и директор на Драматичен театър – Пловдив.
- Матей Атанасов (15 г.) – ученик в МГ "Акад. Кирил Попов", изявен артист, част от вокалната и актьорската група на "Академия на госпожа Опера" към Държавна опера – Пловдив.
- Симеон Попов (25 г.) – изявен концертиращ музикант, перкусионист и основател на частна музикална школа с най-многобройния клас по ударни инструменти в града.
- Мейв-Ашлинг Брендан Мак Гонегал (25 г.) – отличителна млада арфистка с богата концертна практика и солистичен опит, съчетаващ класическа прецизност с модерно излъчване.
- Дамяна Димитрова – соло-флейтист от младото поколение български музиканти в Държавна опера – Пловдив и преподавател по флейта в НУМТИ "Добрин Петков".
- Елин Стоянова (28 г.) – куклена актриса в Държавен куклен театър – Пловдив.
- Марияна Стоева (16 г.) – ученичка със специалност "Цигулка", концертмайстор на Симфоничния оркестър на НУМТИ "Добрин Петков" и първа цигулка в училищния ансамбъл Струнен квартет "Добрин Петков".
- Мартин Йорданов (17 г.) – ученик със специалност "Тромпет" в НУМТИ "Добрин Петков" и водач на тромпетовата група в Симфоничния оркестър на училището.
- Стоян Миндов (17 г.) – ученик със специалност "Поп и джаз пеене" в НУМТИ "Добрин Петков", лауреат на множество национални и международни награди.
- Йоана Владимирова – ученичка в 12 клас, специалност "Театрален, кино и телевизионен декор" в НГСЕИ – Пловдив; активен участник и носител на отличия от изложби, пленери и конкурси.
- Сияна Христозова – ученичка в 12 клас, специалност "Театрален, кино и телевизионен декор" в НГСЕИ – Пловдив; носител на многобройни награди от конкурси, изложби и състезания.
- Радост Костадинова – ученичка в 12 клас, специалност "Драматичен театър" в НГСЕИ – Пловдив; носител на престижни награди от национални форуми.
- Никол Колева – ученичка в 12 клас, специалност "Грим и перуки" в НГСЕИ – Пловдив; с високи творчески постижения в областта на приложните изкуства.
- Мирела Митева (9 г.) – ученичка в ОУ "Елин Пелин" и възпитаник на музикална школа "Арт Войс Център"; развива се успешно в пеенето, пианото, модерните танци и математиката; носител на първи награди и Гран при.
- Леда Христова (11 г.) – ученичка в СУ "Свети Патриарх Евтимий" и възпитаник на музикална школа "Арт Войс Център"; с високи творчески постижения в областта на вокалното изкуство.
- Анабел Печилкова (9 г.) – ученичка в НУ "П. Р. Славейков" и състезателка по модерен балет в Спортен клуб "Ера" – Пловдив; трикратен европейски шампион и вицесветовен шампион за соло Jasmin в Испания; притежава 22 титли като соло изпълнител в категория "Мини".
- Елизабет Амбарцумян (9 г.) – ученичка в НУМТИ "Добрин Петков" (профил "Пиано") и възпитаник на "Highlight Singing Academy"; съчетава вокален талант (пее на 7 езика) с умения на пианист и композитор; носителка на 103 купи и отличия.
- Георги Иванов – ученик в 12 клас, специалност "Рекламна графика" в НХГ "Цанко Лавренов" – Пловдив; носител на множество награди от престижни конкурси и изложби.
- Мария Мицкова – ученичка в 11 клас, специалност "Стенопис" в НХГ "Цанко Лавренов" – Пловдив; носител на множество отличия от престижни арт форуми.
- Кристина Стойнова – ученичка в 12 клас, специалност "Иконопис" в НХГ "Цанко Лавренов" – Пловдив; отличен участник и лауреат на награди от изложби и конкурси.
- Габриела Павлова – студентка в АМТИИ "Проф. Асен Диамандиев"; изявен народен изпълнител от Тракийската фолклорна област с уникален глас, богата творческа дейност и престижни отличия.
- Вельо Кесяков – студент II курс, специалност "Тромпет" в АМТИИ "Проф. Асен Диамандиев"; един от водещите млади изпълнители в страната с множество международни отличия.
- Теодор Караколев – докторант в АМТИИ "Проф. Асен Диамандиев", изкуствовед и журналист; успешно съчетава научните изследвания върху архитектурния модернизъм и православното изкуство с тяхното активно популяризиране.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им!