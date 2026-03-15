Централната част на Пловдив, а именно пространството около сцена "Ядрото“ в "Капана," се превръща в постоянно място за събиране на групи от малолетни, непълнолетни и пълнолетни лица, които употребяват алкохол и други упойващи вещества на открито, сигнализират местни жители и собственици на търговски обекти.По наблюденията на гражданите, проблемните събирания се случват ежедневно в часовия диапазон между 12:00 и 23:00 часа. Често на място се проявяват и крайно непристойни действия като повръщане и замърсяване на пространството около сцената, което превръща района в своеобразна "открита тоалетна“."Ситуацията създава изключително неприятна среда както за жителите, така и за туристите, които посещават Капана. На място редовно пристигат екипи на полицията и спешна помощ, но проблемът продължава системно“, заявява предсобственик на бизнес в района.Особено тревожно е присъствието на непълнолетни лица, които свободно консумират алкохол в централната градска част. Това нарушава обществения ред и поставя въпроси за контрола върху употребата на алкохол сред непълнолетни в Пловдив.Местните търговци подчертават, че ежедневните прояви пречат на нормалната стопанска дейност и застрашават репутацията на района като привлекателно място за културни събития и туризъм."Ние плащаме наеми, данъци и такси за тротоарно право и се опитваме да развиваме бизнес, но ситуацията ни поставя в трудно положение“, споделят още той.По случая вече е подготвена колективна жалба до полицията и Община Пловдив. Гражданите се надяват, че ще бъдат предприети ефективни мерки за възстановяване на обществения ред.