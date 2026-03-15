Бизнесмен: "Ядрото" в "Капана" се превърна в открита тоалетна
По наблюденията на гражданите, проблемните събирания се случват ежедневно в часовия диапазон между 12:00 и 23:00 часа. Често на място се проявяват и крайно непристойни действия като повръщане и замърсяване на пространството около сцената, което превръща района в своеобразна "открита тоалетна“.
"Ситуацията създава изключително неприятна среда както за жителите, така и за туристите, които посещават Капана. На място редовно пристигат екипи на полицията и спешна помощ, но проблемът продължава системно“, заявява пред Plovdiv24.bg собственик на бизнес в района.
Особено тревожно е присъствието на непълнолетни лица, които свободно консумират алкохол в централната градска част. Това нарушава обществения ред и поставя въпроси за контрола върху употребата на алкохол сред непълнолетни в Пловдив.
Местните търговци подчертават, че ежедневните прояви пречат на нормалната стопанска дейност и застрашават репутацията на района като привлекателно място за културни събития и туризъм.
"Ние плащаме наеми, данъци и такси за тротоарно право и се опитваме да развиваме бизнес, но ситуацията ни поставя в трудно положение“, споделят още той.
По случая вече е подготвена колективна жалба до полицията и Община Пловдив. Гражданите се надяват, че ще бъдат предприети ефективни мерки за възстановяване на обществения ред.
Още по темата
Още от категорията
мемипопу
преди 1 ч. и 4 мин.
Gen Z в действие. Това ни очаква.
