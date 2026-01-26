Готов е новият план с мерки за защита от шума

© Plovdiv24.bg Община Пловдив публикува за обществено обсъждане проект на План за действие за управление, предотвратяване и намаляване на шума в околната среда на агломерация Пловдив. Акцент в проекта са т. нар. "тихи зони“ – паркове, зелени площи и чувствителни градски пространства, които осигуряват спокойствие и по-добро качество на живот, предава Plovdiv24.bg.



Актуализираната стратегическа карта за шум за агломерацията е одобрена и приета от Общинския съвет на 1 август 2024 г. Тя включва мерки за управление, предотвратяване и намаляване на шумовото натоварване в околната среда. Сега в съответствие със Закона за защита от шума в околната среда (ЗЗШОС) е възложена актуализация и на плана за действие.



"Тихите зони" са стратегически ресурс и трябва да бъдат запазени, за да се съхрани физическото и психическото здраве на гражданите. Такива са зелените площи, паркове, културно-историческото ядро (Стария град), зоните около болници, училища и социални заведения, пише в плана.



Основният източник на шум в град Пловдив е автомобилният трафик по големите булеварди. Предвижда се ограничаване на движението в района на "тихите зони" и разширяване на зелените площи с естествен шумопоглъщащ ефект.



Мерките за регулиране на трафика включват оптимизация на светофарните режими за осигуряване на плавен трафик, въвеждане на интелигентни транспортни системи, ограничения за преминаване на тежкотоварни автомобили в жилищни зони, създаване на нискоскоростни зони в чувствителни области, временни ограничения за товарен транспорт в определени часове.



Препоръчва се подобряване на пътната инфрактура: ремонт и подмяна на нарушени пътни настилки, използване на нискошумови асфалтови покрития, изграждане на обходни пътища, подобряване на пропускателната способност на критични участъци, поддържане в добро състояние на съществуващата пътна мрежа.



Шумът ще се намали чрез изграждане на шумозащитни екрани по натоварените булеварди, монтиране на шумопоглъщащи бариери и проектиране на зелени екрани с шумозащитна функция. Експертите смятат, че трябва да се насърчава алтернативният транспорт, като предложените мерки са разширяване на велосипедната мрежа, изграждането на пешеходни зони, подобряването на обществения транспорт, насърчаването на електромобилността, въвеждането на споделени превозни средства, изграждането на паркирги "Park & Ride".



Администрацията ще допринесе за намаляване на шума чрез административни мерки: въвеждането на нископоемисионни зони, ограничения за стари и шумни автомобили, контрол на техническата изхравност на превозните средства и промени в паркинговата политика.



По отношение на устройственото планиране се препоръчва създаване на буферни зони между шумни и тихи територии, недопускане на ново строителство в зони с високо шумово натоварване, изискване за акустични проучвания при ПУП и инвестиционно проектиране, разделяне на несъвместими функции (жилищни и промишлени зони).



Най-важният елемент е озеленяването - изграждане на защитни зелени пояси, залесяване на свободни площи, създаване на паркове и гради с шумозащитна функция, вертикално озеленяване на сгради. В плана е записано, че може да се предприемат и архитектурни решения, сред които: насърчаване на звукоизолиращо остъкляване в нови сгради, проектиране на сгради с акустична защита, използване на шумопоглъщащи материали във фасадите, оптимална ориентация на жилищни помещения спрямо източниците на шум.



В заключение се казва, че изпълнението на мерките изисква значителни финансови ресурси от различни източници: общински бюджет, държавни субсидии и програми, европейски оперативни програми и фондове, публично-частни партньорства, екологични такси и санкции, международни проекти и донорски програми.



Проектът на Плана за действие за управление, предотвратяване и намаляване на шума в околната среда на агломерация Пловдив ще стои 30 дни на електронната страница на градската администрация, а на 24 февруари от 16 ч. ще се проведе обществено обсъждане с граждани в Дома на културата "Борис Христов".



Писмени становища по Проекта ще се приемат на общественото обсъждане или не по-късно от 7 /седем/ дни след датата на общественото обсъждане. Становищата от общественото обсъждане ще бъдат взети предвид от Община Пловдив при разработването на окончателен вариант на плана.