Район "Тракия" е предпочитан за живеене заради инфраструктурата и удобните връзки към другите части на града. Това каза в интервю за Plovdiv24.bg главният архитект на района Петко Прокопиев. Той е в "Тракия" от 1992-ра година. Запознат е с историята от първата ексиза, създадена по френски модел. Тя е била измислена за население от 50 000 души. А в момента със сигурност жителите са 60 000. Но никой не може да каже колко точно са, защото много от тях обитават района без регистрация.

Разликата между "Тракия" тогава и сега е огромна. В тези времена духът излезе от бутилката и частната инициатива взе превес. И според мен се допуснаха много грешки в това революционно време. Продадоха се общински имоти, предназначени за училища, за детски градини, дом за деца и юноши. На тяхно място се построиха поредните кооперации, каза арх. Прокопиев.

Частната инициатива и инвеститорът диктуват какво да се случва в района и в Пловдив, смята главният архитект. Той признава, че въпреки добрата инфраструктура, в района има и проблеми.

При 100% застрояване, с подземни нива на един имот от 30 декара, повърхностните води от дъждовете в тия междублокови пространства, в естествен терен, попиват. Всичката вода се събира от подземното застрояване и се вкарва в канализацията. При проливни дъждове съществуващата канализация не може да поеме дебитите на тези води. Канализацията става напорна, има блокове в терените, на които канализацията дори избива. Водата не стига до пети и шести етаж, сочи арх. Прокопиев.

Това е причината за постоянни жалби и оплаквания в районната администрация. За съжаление нищо не може да се направи от тяхна страна.

На табло в стаята на главния архитект се вижда един чуден район, с езеро в средата, съвсем различен от този сега.

Това можеше да бъде центърът на "Тракия". Зелено, красиво, с изкуствено езеро. На това място сега виждаме един мегастроеж, реализиран до половина. Прогнозното население там е около 7- 8 хиляди души още. Мисля, че никога няма да напълнят капацитета си тези мегаструктури, разказва арх. Прокопиев.

И добавя, че на отдавна въведени в експлоатация блокове още стоят лепенките на дограмата по прозорците. Тук-там свети прозорец. И ако това нещо се напълни като капацитет, тогава наистина ще бъде нещо страшно.

Според архитект Прокопиев така можеше да изглежда центърът на "Тракия"

Строителят има интерес от едно място да изцеди максималното, коментира още главният архитект на "Тракия". Идва, прави мегакомплекс, архитектът слага в проекта парк, гора, светеща табела. Новодомците са доволни, че на прилична цена са купили двустаен апартамент за 50 квадратни метра, тристаен за 60. Това е голям майсторлък от страна на архитекта. Така строителят разпродава всичко.

Минава време, идват новодомците, кичат климатици, пердета и изведнъж се усещат, че улицата, която им е обещана, я няма. Но не е работа на строителя да обещава улица. Общината не може да върви след частната инициатива и да прави улиците, защото няколко субекта искат да направят 20-30 хиляди квадратни метра жилищна площ. Но пък цените са по-ниски, примамливи и с ограничени възможности. Купувачите стискат зъби, след това излизат и правят стачки, защото няма път.

В "Тракия", на двойна цена, щеше да има път. В един момент може да ви свърши водата, но това вече е друга тема, казва още арх. Прокопиев.