Район "Тракия" е предпочитан за живеене заради инфраструктурата и удобните връзки към другите части на града. Това каза в интервю за Plovdiv24.bg главният архитект на района Петко Прокопиев. Той е в "Тракия" от 1992-ра година. Запознат е с историята от първата ексиза, създадена по френски модел. Тя е била измислена за население от 50 000 души. А в момента със сигурност жителите са 60 000. Но никой не може да каже колко точно са, защото много от тях обитават района без регистрация.
Частната инициатива и инвеститорът диктуват какво да се случва в района и в Пловдив, смята главният архитект. Той признава, че въпреки добрата инфраструктура, в района има и проблеми.
Това е причината за постоянни жалби и оплаквания в районната администрация. За съжаление нищо не може да се направи от тяхна страна.
На табло в стаята на главния архитект се вижда един чуден район, с езеро в средата, съвсем различен от този сега.
И добавя, че на отдавна въведени в експлоатация блокове още стоят лепенките на дограмата по прозорците. Тук-там свети прозорец. И ако това нещо се напълни като капацитет, тогава наистина ще бъде нещо страшно.
Строителят има интерес от едно място да изцеди максималното, коментира още главният архитект на "Тракия". Идва, прави мегакомплекс, архитектът слага в проекта парк, гора, светеща табела. Новодомците са доволни, че на прилична цена са купили двустаен апартамент за 50 квадратни метра, тристаен за 60. Това е голям майсторлък от страна на архитекта. Така строителят разпродава всичко.
Минава време, идват новодомците, кичат климатици, пердета и изведнъж се усещат, че улицата, която им е обещана, я няма. Но не е работа на строителя да обещава улица. Общината не може да върви след частната инициатива и да прави улиците, защото няколко субекта искат да направят 20-30 хиляди квадратни метра жилищна площ. Но пък цените са по-ниски, примамливи и с ограничени възможности. Купувачите стискат зъби, след това излизат и правят стачки, защото няма път.
В "Тракия", на двойна цена, щеше да има път. В един момент може да ви свърши водата, но това вече е друга тема, казва още арх. Прокопиев.
Stranger_
преди 2 ч. и 23 мин.
Резиденшъла започна много гръмко с това изкуствено езеро и парк пред строежа и естествено удължаване на Лаута, но тихомълком всичко това изчезна от сайта им. Сега хората, които си купиха апартаменти с изглед към езерото, най-вероятно ще получат изглед към друг комплекс, който ще се построи на мястото на езерото. В началото обясняваха, че ще има подземни улици, където ще бъде изхвърлянето и събирането на сметта. Щеше да има индивидуална климатизация и т.н. но се видя, че строят на парче подземно за всяка сграда.Виждате ли колко общината си е свършила работата, след като дори не е задължила инвеститора да изпълни подобен тип обещание, което да е заявено предварително с клауза в документацията. Лаута форест се хвалеха с огромен парк пред сградата, е парка е по-малък от кучешка площадка и така. Вярвайте на инвеститорите, вярвайте им и че строят качествено.
