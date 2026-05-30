На 78 години почина Семчо Миронов от село Якимово , едно от лицата, които в последните години превърнаха обикновения селски живот в съдържание, достигащо до широка онлайн аудитория. Тъжната вест е съобщена в социалните мрежи от неговата дъщеря Здравка.

Семчо Миронов беше познат като най-възрастния български влогър, човек, който с помощта на обикновена камера и неподправен поглед към живота успя да привлече вниманието на милиони зрители.

Видеата му не разчитаха на постановка или ефекти. Те показваха ежедневието такова, каквото е - дворът, животните, работата, разговорите с комшията през плета, тишината на селото, прекъсвана от човешко присъствие и хумор.

Разказваните от него истории често се случваха спонтанно, дори на улицата. Срещаше хора, разпитваше ги и ги записваше. Самият той обясняваше подхода си така: "Но, за да стане един клип истински, най-важното е всичко да бъде натурално и истинско, без да изрязваш нещо, което си видял. И да видиш нещо неудобно може да превъртиш малко, нали камерата прави чудеса“.

Самият той често се определяше като "зевзек“ - дума, която в българската традиция носи повече дълбочина, отколкото само шеговитост. Това е човек, който умее да се надсмее над трудностите, без да ги омаловажава, и да открива лекота там, където ежедневието е тежко.

Светла да му е паметта!