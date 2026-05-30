Плажният сезон стартира на 1 юни: Чадърите и шезлонгите вече с цени в евро

От 1 юни официално започва летният сезон по българското Черноморие. На повечето плажни ивици цените на чадърите и шезлонгите вече са превалутирани в евро, тъй като страната се подготвя за въвеждането на единната европейска валута.

Според концесионерите цените на плажните услуги няма да бъдат увеличавани, тъй като максималните им стойности са фиксирани в концесионните договори, подписани преди години. В много случаи сумите са закръглени за удобство на туристите, а на някои места дори са леко намалени, за да се избегне необходимостта от разплащане с дребни монети.

От началото на юни всички плажни ивици трябва да отговарят на изискванията на Министерството на туризма. Това включва почистване и обезпаразитяване на плажовете, поставяне на чадъри и шезлонги, както и обозначителни табели с актуалните цени на услугите.

Кирил Спасов, концесионер на плаж в Слънчев бряг, обясни пред NOVA, че договорните условия не позволяват повишаване на цените на чадърите и шезлонгите. По думите му допълнителни услуги като масички, шалтета и други плажни принадлежности ще се заплащат отделно.

На плаж "Слънчев бряг-юг“ цената на чадър или шезлонг ще бъде 5,11 евро. На плажовете "Несебър-юг“ и "Созопол-Хармани“ цената ще е 4,09 евро, а на "Созопол-централен“- 3,58 евро.

Според Спасов миналото лято комплект чадър и два шезлонга е струвал около 30 лева, докато през настоящия сезон цената ще варира между 16 и 18 евро в зависимост от плажа.

Много концесионери вече предлагат възможност за плащане с банкова карта, за да улеснят туристите. Други, като стопаните на плаж "Крайморие“, са избрали да работят само с кръгли суми. Там комплектът чадър и шезлонги ще струва 15 евро, като в цената са включени и масичка и шалте.

Освен удобствата за летовниците, концесионерите са длъжни да осигурят и безопасността на плажуващите. От 1 юни започва поетапното разкриване на спасителните постове по Черноморието.

Браншът обаче за поредна година предупреждава за сериозен недостиг на квалифицирани водни спасители. Николай Димитров, заместник-председател на Сдружението на концесионерите на морски плажове, посочва, че възнагражденията са добри, но сезонният характер на работата затруднява привличането на кадри.

Концесионерите настояват за промени в нормативната уредба, свързана с осигуряването на спасители, което по закон е задължително до 30 септември. Според Кирил Спасов последните изисквания предвиждат увеличаване на броя на спасителите по плажовете, което не винаги е оправдано в периодите с по-слаб туристически поток.

"В определени части от сезона няма необходимост на всеки пост да има по двама спасители и всички постове да бъдат напълно обезпечени“, коментира той.

Летният сезон започва и с добра новина за българския туризъм. През 2026 г. страната отбелязва рекорден брой отличия "Син флаг“ - международен сертификат, който се присъжда на плажове и пристанища, покриващи високи стандарти за качество на водата, безопасност и екологично управление.