Концесионерът на плаж “Крайморие" се обърна с искрен апел към част от плажуващите - да не си заравят боклуците и фасовете си в пясъка. Ето какво казва Николай Димитров:

Този път искам да се обърна към една малка група от хора, които посещават нашите иначе красиви плажове. А именно хората, които на плажа си изхвърлят боклуците, където сварят - под пясъка, на пясъка или на други нерегламентирани места.

Навсякъде има достатъчно на брой кошове за изхвърляне на боклуци, така или иначе фасовете няма да поникнат. Не го правете, в годините назад съм имал и грозни инциденти.

Ще дам един пример - преди време жена стъпи върху заровени стъкла от бутилки в пясъка и си разряза крака. Да не дава господ, може да се случи и на вас или на ваш близък. Затова използвайте кошовете. Нямате си на идея колко фасове има отзад в коша на почистващата машина вечер, когато почиствам плажа. Благодаря ви.