Стойне Стойнев, баща на загиналото в Благоевград 16-годишно момиче, отправи остър призив към държавните институции, обвинявайки съдебната система в пълно бездействие след решението обвиняемият по случая да бъде освободен поради липса на доказателства. Почерненият родител се обърна директно към съда, прокуратурата, полицията, премиера, президента и министрите с предупреждение, че обществото е загубило всякакво доверие в държавните органи.

Припомняме, че загиналото момиче и други деца са били част от театрална трупа, като са си поръчали дрога по интернет. Психолози вече са започнали спешна работа с ученици, родители и учители в Благоевград, за да помогнат за преодоляване на шока от случилото се в града, докато съдът освободи задържания по случая студент.

Предупреждение за саморазправа и критика към властта

Бащата изрази крайното разочарование на обществото, като подчерта, че на народа вече му е писнало от липсата на правосъдие. Той заяви, че се бори с институциите от 20 години, но този път е решен да стигне докрай и предупреди, че ако системата не заработи, гражданите могат да вземат нещата в свои ръце, което няма да хареса на никого. Стойнев допълни, че дори служителите в полицията са останали изумени от освобождаването на обвиняемия, и призова магистратите да спрат да пускат престъпници на свобода и да овладеят разпространението на наркотици.

Проблемът с достъпността на наркотиците

Като основен порочен дефект в държавата Стойнев посочи мащабната реклама на алкохол, проституция и наркотици, които по думите му в момента са достъпни за подрастващите като дъвки в магазин.

Рекламира се страшно много, навсякъде се рекламират алкохол, проституция, наркотици. Те са достъпни за децата, като дъвки в магазин. Осъзнайте се! Нищо не направихте! Всеки един ден става все по-лош, по-зле. Никаква реформа не върши работа в счупена система, разберете го. Само нова работеща система може да свърши работа. Но с други хора, които не са имали достъп до тази система. Разберете го това нещо. Сега имате шанса да покажете, че може да се случва. И защо се случва ли? Всичко е пошло, да знаете. Доверието в институциите не е отрицателно. Няма го! Липсва! Покажете, че можете! Много сте силни на думи, а действията ви единствено и само ни обричат. Докато бях и в полицията осъзнах, че права има единствено и само заподозреният. Никой друг няма права! Вие нормални ли сте, чели ли сте НПК? Какво пише там? заявява Стойне Стойнев пред БНТ

Разкрития за организиран канал за експлоатация

Според изявлението на бащата, неговата 16-годишна дъщеря е била напълно нормално дете, без никакви поведенчески индикации, но е станала жертва на манипулация заради влюбване.

Съвсем нормално дете, никакви индикации. И най-вероятно какво се случва, какво прави едно влюбено момиче - на 16 години. Психиката е тотал щета. Използвали са я, разберете, манипулирали са я и са я използвали. И най-вероятно не е единствената. Това е цяла система, цяла схема. Много дълъг и голям канал. Задействайте се! Предал съм ви много информация в полицията. В момента все още деца дават там сведения. И ще продължават да дават. И на базата на това нещо съдът да го пусне заяви Стойнев.

Директни обвинения към съдията по делото

В края на своето изявление Стойне Стойнев отправи персонални и изключително тежки критики към съдия Диана Узунова, която е разгледала мярката на задържания студент. Той попита директно в очите магистрата колко струва, след като по думите му в случая има ясни данни за борба, измъчвания и последващо изхвърляне на момичето през прозореца. Бащата нарече съдия Узунова "срам за цялата система“ и се зарече, че няма да спре своята лична борба в името на безопасността на всички деца.