Стойне Стойнев, баща на загиналото в Благоевград 16-годишно момиче, отправи остър призив към държавните институции, обвинявайки съдебната система в пълно бездействие след решението обвиняемият по случая да бъде освободен поради липса на доказателства. Почерненият родител се обърна директно към съда, прокуратурата, полицията, премиера, президента и министрите с предупреждение, че обществото е загубило всякакво доверие в държавните органи.
Припомняме, че загиналото момиче и други деца са били част от театрална трупа, като са си поръчали дрога по интернет. Психолози вече са започнали спешна работа с ученици, родители и учители в Благоевград, за да помогнат за преодоляване на шока от случилото се в града, докато съдът освободи задържания по случая студент.
Предупреждение за саморазправа и критика към властта
Бащата изрази крайното разочарование на обществото, като подчерта, че на народа вече му е писнало от липсата на правосъдие. Той заяви, че се бори с институциите от 20 години, но този път е решен да стигне докрай и предупреди, че ако системата не заработи, гражданите могат да вземат нещата в свои ръце, което няма да хареса на никого. Стойнев допълни, че дори служителите в полицията са останали изумени от освобождаването на обвиняемия, и призова магистратите да спрат да пускат престъпници на свобода и да овладеят разпространението на наркотици.
Проблемът с достъпността на наркотиците
Като основен порочен дефект в държавата Стойнев посочи мащабната реклама на алкохол, проституция и наркотици, които по думите му в момента са достъпни за подрастващите като дъвки в магазин.
Разкрития за организиран канал за експлоатация
Според изявлението на бащата, неговата 16-годишна дъщеря е била напълно нормално дете, без никакви поведенчески индикации, но е станала жертва на манипулация заради влюбване.
Директни обвинения към съдията по делото
В края на своето изявление Стойне Стойнев отправи персонални и изключително тежки критики към съдия Диана Узунова, която е разгледала мярката на задържания студент. Той попита директно в очите магистрата колко струва, след като по думите му в случая има ясни данни за борба, измъчвания и последващо изхвърляне на момичето през прозореца. Бащата нарече съдия Узунова "срам за цялата система“ и се зарече, че няма да спре своята лична борба в името на безопасността на всички деца.
