Окръжният съд в Благоевград отхвърли искането на прокуратурата за вземане на най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража“ спрямо 20-годишния Александър Георгиев, който бе обвинен в умишлено убийство на непълнолетно момиче, паднало от петия етаж на жилищен блок. Магистратите приеха, че към настоящия момент липсват каквито и да е доказателства, свързващи студента по философия с трагичния инцидент в квартал "Струмско“.

Съдебният състав е категоричен, че събраните до момента материали по делото не сочат съпричастност на обвиняемия към смъртта на 16-годишната И. С., нито към падането на другото момче – Д. С., от противоположната страна на сградата.

Употреба на наркотици по време на инцидента

Трагичният случай се е разиграл по време на купон в нощта на 23 срещу 24 май в апартамента на пострадалия Д. С. Домакинът и тримата му гости са употребили наркотичното вещество LSD, като обвиняемият Александър Георгиев е комбинирал приема му и с канабис. В жилището е присъствал и абитуриентът М. С., който се явява основен свидетел в разследването на тежкия инцидент.

Показанията на основния свидетел

Според показанията на М. С., той е напуснал жилището около 22:00 часа, за да отиде до дома на своята приятелка, но приблизително час по-късно се е завърнал обратно на купона.

Решението на Окръжния съд

Живущи в жилищния блок свидетелстват, че са чули шум, блъскане и тряскане в часовете на инцидента, но са преценили да не звънят на 112.

Според съда наличните доказателства са недостатъчни за налагането на най-тежката мярка за неотклонение, като липсват данни за упражнено насилие върху падналите през терасите или Георгиев да е бил агресивен с тях.