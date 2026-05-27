Прокуратурата ще настоява за постоянен арест на 20-годишния студент, обвинен в умишленото убийство на 16-годишно момиче след трагичен инцидент по време на тийнейджърски купон в Благоевград. При случая тежко пострада и друго момче, което продължава да се бори за живота си в столичната болница "Пирогов“.

Разследването проверява версията, че студентът, намиращ се под въздействието на наркотични вещества, е изблъскал момичето през прозореца на апартамент на петия етаж. Следователите изясняват и каква е неговата роля при падането на втория младеж.

По информация на разследващите, състоянието на пострадалото момче се подобрява. За първи път бяха оповестени и подробности около трагедията, която предизвика силен обществен отзвук в цялата страна.

В жилището, където е бил организиран купонът, полицията е открила значително количество наркотици – ЛСД, амфетамини, канабис и райски газ. Част от веществата са били поръчани онлайн чрез приложението "Телеграм“.

Според директора на полицията в Благоевград старши комисар Илия Тупаров, задържаният студент твърди, че не помни нищо от случилото се.

"Това е, което казва при беседата с психолозите. Той няма никакви спомени за това, което е направил. Така твърди към момента. Но това ще бъде установено с необходимите експертизи“, обясни Тупаров.

Вътрешният министър Иван Демерджиев също разкри подробности около организацията на фаталното събиране. По думите му младежите са поръчали ЛСД около месец по-рано и са изчакали момент, в който майката на 16-годишния домакин да отсъства, за да организират партито.

Купонът е започнал около 17:30 часа и е продължил с часове. Въпреки шума и виковете, никой от живущите в блока не е подал сигнал на телефон 112.

Обществото ни е изключително пасивно. Един сигнал може да предотврати трагедия. По-добре е човек да не е сигурен, но да се обади, отколкото после да събираме деца, паднали от петия етаж заяви Демерджиев пред Plovdiv24.bg

Съседи на семейството са били разпитани от полицията. Част от тях твърдят, че не са чули скандал или силен шум в нощта на трагедията.

Не съм чул изобщо никакъв шум. Аз мислех, че котка мяука, а после разбрах, че това е било момичето разказва пред bTV съседката Добринка Тодорина

Задържаният 20-годишен мъж е студент по философия в Югозападния университет "Неофит Рилски“. Според представители на Студентския съвет негови колеги са шокирани от случилото се и твърдят, че досега не е проявявал агресивно поведение или признаци на зависимост към наркотици.

Разследването по случая продължава.