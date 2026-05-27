Прокуратурата ще настоява за постоянен арест на 20-годишния студент, обвинен в умишленото убийство на 16-годишно момиче след трагичен инцидент по време на тийнейджърски купон в Благоевград. При случая тежко пострада и друго момче, което продължава да се бори за живота си в столичната болница "Пирогов“.
Разследването проверява версията, че студентът, намиращ се под въздействието на наркотични вещества, е изблъскал момичето през прозореца на апартамент на петия етаж. Следователите изясняват и каква е неговата роля при падането на втория младеж.
По информация на разследващите, състоянието на пострадалото момче се подобрява. За първи път бяха оповестени и подробности около трагедията, която предизвика силен обществен отзвук в цялата страна.
В жилището, където е бил организиран купонът, полицията е открила значително количество наркотици – ЛСД, амфетамини, канабис и райски газ. Част от веществата са били поръчани онлайн чрез приложението "Телеграм“.
Според директора на полицията в Благоевград старши комисар Илия Тупаров, задържаният студент твърди, че не помни нищо от случилото се.
"Това е, което казва при беседата с психолозите. Той няма никакви спомени за това, което е направил. Така твърди към момента. Но това ще бъде установено с необходимите експертизи“, обясни Тупаров.
Вътрешният министър Иван Демерджиев също разкри подробности около организацията на фаталното събиране. По думите му младежите са поръчали ЛСД около месец по-рано и са изчакали момент, в който майката на 16-годишния домакин да отсъства, за да организират партито.
Купонът е започнал около 17:30 часа и е продължил с часове. Въпреки шума и виковете, никой от живущите в блока не е подал сигнал на телефон 112.
Съседи на семейството са били разпитани от полицията. Част от тях твърдят, че не са чули скандал или силен шум в нощта на трагедията.
Задържаният 20-годишен мъж е студент по философия в Югозападния университет "Неофит Рилски“. Според представители на Студентския съвет негови колеги са шокирани от случилото се и твърдят, че досега не е проявявал агресивно поведение или признаци на зависимост към наркотици.
Разследването по случая продължава.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им!