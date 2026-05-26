Скандал между баща и син завърши с намушкване. Сигнал за случилото се бил получен в събота в РУ-Пазарджик, съобщиха от МВР за Plovdiv24.bg. На адреса в пазарджишкия квартал "Изток“ пристигнали екипи на полицейското управление. Било установено, че между 26-годишен мъж и неговия 44-годишен баща възникнала разпра.

Напрежението бързо ескалирало, спорът прераснал в скандал и синът намушкал с нож баща си. Пострадалият е транспортиран в МБАЛ-Пазарджик, където е настанен в тежко състояние. На мястото е извършен оглед от дежурна група при РУ-Пазарджик.

Младият мъж е задържан в ареста за срок от едно денонощие, а по случая е образувано досъдебно производство под надзора на Окръжната прокуратура в Пазарджик.