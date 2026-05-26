Служители на пътна полиция установиха двама водачи в Смолянско, управлявали моторни превозни средства след употреба на алкохол, и един водач след употреба на наркотични вещества. Това съобщиха от полицията в родопския град за Plovdiv24.bg.

Ето ги и самите случаи:

На 22 май 2026 г., около 10:35 ч., на ул. "Соколица“ в Смолян е извършена проверка на 53-годишен мъж от с. Белев дол, област Смолян, управлявал лек автомобил "Опел Астра“. При тестване с техническо средство е отчетена концентрация на алкохол 1,56 промила. Водачът е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо производство.

На 24 май, около 07:00 ч., в с. Павелско, община Чепеларе, на ул. "Васил Левски“ е установен 46-годишен мъж от гр. Асеновград, управлявал лек автомобил "Форд Маверик“ след употреба на алкохол. Техническото средство е отчело 2,14 промила алкохол в издишания въздух. Водачът е задържан за срок до 24 часа, като по случая е започнато бързо производство.

На 24 май, около 12:30 ч., на ул. "Кап. Петко войвода“ в гр. Рудозем, служители на пътна полиция са извършили проверка на 32-годишен мъж, управлявал лек автомобил "Смарт“. При извършен тест за наркотични вещества е отчетена положителна проба за канабис. Водачът е дал кръвна проба за химичен анализ. Задържан е за срок до 24 часа, а по случая е образувано бързо производство.