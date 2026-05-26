Досъдебно производство е образувано спрямо водач на автомобил, умишлено предизвикал инцидент с мотоциклетист. Сигнал са катастрофа бил получен снощи около 18.30 часа на телефон 112 в ОДМВР-Пазарджик, съобщиха оттам за Plovdiv24.bg.

По първоначално събраните данни в района на село Звъничево шофьор на лека кола се врязал в група мотоциклетисти, като един от тях е пострадал. Към мястото незабавно били насочени екипи на РУ-Пазарджик, сектор "Пътна полиция“, пожарната и "Спешна помощ“.

Пристигайки в центъра на пазарджишкото село Звъничево, униформените установили, че 66-годишен мъж от София предприел завой с лек автомобил "Фолксваген“. Така той не пропуснал движещата се колона мотоциклетисти, навлязъл в групата и блъснал един от тях.

В резултат на удара е пострадал 50-годишен моторист от гр. Хасково. Той е транспортиран в МБАЛ-Пазарджик, за радост с леки наранявания и травми и по-късно е освободен от болничното заведение. Полицаите разбрали още, че шофьорът на леката кола умишлено е отнел предимството на мотоциклетната колона.

Той не е задържан, тъй като също е настанен с наранявания в МБАЛ-Пазарджик. Спрямо него е образувано досъдебно производство за хулиганство, което е под надзора на Районната прокуратура в Пазарджик.