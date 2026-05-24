Петима души, сред които и новородено бебе, пострадаха при тежък пътен инцидент между казанлъшките села Бузовград и село Горно Черковище. Катастрофата е станала на един от завоите в опасния пътен участък.

По първоначална информация лек автомобил "Пежо", в който са пътували петимата пътници, е излязъл от пътното платно и се е преобърнал. Водачът е загубил контрол над превозното средство, което е довело до инцидента.

Благодарение на бързата намеса на спасителните екипи, всички пострадали са извадени от автомобила и са транспортирани в спешния център на МБАЛ "Д-р Христо Стамболски" в град Казанлък.

Органите на реда продължават работата по изясняване на точните причини и обстоятелства, довели до тежкия инцидент.