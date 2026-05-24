Вътрешният министър Иван Демерджиев се обърна остро към ръководство на МВР. Повод за крайното му настояване е поредната черна хроника от изминалата нощ в Благоевград, при която непълнолетно момиче загина, а друго момче е с опасност за живота след инцидент, свързан с наркотици, информира Plovdiv24.bg.

МВР трябва да се събуди! настоява Демерджиев

Министърът беше категоричен, че държавата трябва да впрегне целия наличен ресурс на областните и главните дирекции, за да се противодейства ефективно на наркоразпространението и да бъдат спасени българските деца.

Демерджиев отправи сериозно предупреждение към полицейските шефове в страната, като заяви, че няма да толерира липсата на реална дейност.

Ще бъда безкомпромисен при бездействие или привидни действия от ваша страна. Няма да се задоволя с механично отчитане на брой задържани, подчерта вътрешният министър.

По думите му, досегашната практика да се "гони статистика" чрез масови арести на крайни потребители или дребни нарушители не дава нужните резултати. Основната и неотложна задача пред разследващите органи оттук нататък трябва да бъде улавянето на големите играчи по веригата – дилърите и трафикантите на дрога.

Оценка според резултатите

Вътрешният министър посочи, че ръководителите на областните дирекции в страната имат пълната оперативна свобода да действат и да прилагат мерки по места. Тази свобода обаче идва и с персонална отговорност за всеки един от тях.