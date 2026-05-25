60-годишна жена от София е загинала при тежко пътнотранспортно произшествие на главен път Е-79 в района след град Симитли, в близост до разклона за село Черниче. Инцидентът е станал днес, 25 май, около 15:00 часа.

По първоначални данни катастрофата е възникнала при маневра за изпреварване. Лек автомобил, управляван от жената, се е ударил в друго превозно средство, след което е навлязъл в насрещната лента. Там колата се е сблъскала с товарен автомобил, спрял в крайпътна отбивка. В резултат на тежкия удар водачката е загинала на място.

Заради произшествието и извършването на оглед на място, движението по главен път E79 е напълно спряно в двете посоки. Въведена е временна организация на движението, като леките автомобили се пренасочват по обходни маршрути с регулиране от екипи на "Пътна полиция“, а товарните автомобили изчакват на място до възстановяване на трафика.