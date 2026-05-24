Сериозен инцидент е регистриран в полунощ в благоевградския квартал "Струмско". Младо момиче е загинало на място, а непълнолетно момче е прието в болница в критично състояние, след като двамата са паднали от петия етаж на жилищен блок.

Инцидентът е станал около 00:30 часа пред блок 17 на улица "Яне Сандански". Сигналът е подаден незабавно, като на мястото на трагедията са пристигнали екипи на полицията и Спешна помощ. Медицинските служители само са констатирали смъртта на момичето, която е настъпила вследствие на тежки травми, несъвместими с живота.

Оцеляването на момчето и медицинска помощ

По първоначална информация вторият участник в инцидента е транспортиран по спешност до МБАЛ – Благоевград. Ударът при неговото падане е бил частично омекотен от короната на дърво пред блока. Въпреки това младежът е с множество тежки наранявания. Към момента лекарите в реанимацията се борят за живота му, а състоянието му остава критично.

Разследване и възможни версии

Районът около жилищната сграда е отцепен от органите на реда, като криминалисти са извършили първоначален оглед на местопрестъплението, пише сайтът struma.com. Към момента няма официална информация от МВР за причините за трагедията.