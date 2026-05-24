Тежко пътнотранспортно произшествие с един загинал е станало при пътен възел Ботевград. Лек автомобил "Голф" се е забил в задната част на композиция от два тежкотоварни камиона, спрели на платното. Водачът на леката кола е загинал на място.

За случилото се съобщават шофьори, преминали през района, научи Plovdiv24.bg. По думите им обстановката на пътя е била изключително опасна още преди фаталния удар.

Как е изглеждала обстановката на пътя

По разказа на очевидци единият от камионите е закъсал в активната лента за движение. Малко след това непосредствено до него е спрял и втори тежкотоварен камион, според шофьорите, за да окаже помощ на закъсалото превозно средство.

Така на практика в активната лента са се оказали едновременно два едрогабаритни камиона. Малко по-късно приближаващият лек автомобил "Голф" се е врязал в задната част на спрялата композиция. Ударът е бил фатален за водача на колата, който е загинал на място.

Опасност на активната лента

Спирането на тежкотоварни автомобили в активна лента е сред най-сериозните рискове на пътя, особено при по-натоварени отсечки, при намалена видимост или висока скорост на преминаващите автомобили. Едрогабаритен товарен автомобил, останал неподвижен на платното, се превръща в трудно избежимо препятствие за приближаващите шофьори.

Правилата за движение предвиждат, че при принудително спиране превозното средство трябва да бъде ясно обозначено, с включени аварийни светлини и поставен предупредителен триъгълник на достатъчно разстояние назад, а платното да се освободи възможно най-бързо. Обстановка с две спрели едно до друго тежки превозни средства в активна лента поражда сериозни въпроси за безопасността и тепърва ще бъде обект на проверка.

Какво предстои

Към момента обстоятелствата около произшествието продължават да се изясняват. Очаква се проверката на компетентните органи да установи точната последователност на събитията, причините за удара и дали са били спазени изискванията за обозначаване на спрелите превозни средства.