Разследващите органи в Благоевград работят по няколко основни версии за трагичния инцидент в квартал "Струмско", при който загина пълнолетно момиче, а непълнолетен ученик бе транспортиран в критично състояние към "Пирогов". Към момента случаят, който първоначално бе класифициран като инцидент, придобива криминален характер след намесата на полицията и първите извършени арести.

Водещи версии: Самоубийство или криминално деяние?

Криминалистите проверяват всеки детайл около случилото се в апартамента на петия етаж в блок №17 на улица "Яне Сандански". Към момента това остава основната работна версия на разследващите, като се изясняват мотивите, подтикнали младежите към това решение. Полицията не изключва възможността младежите да са били принудени или физически тласнати от терасата или прозореца на жилището.

Ключов обрат: Арести на дрогирани лица

Мистерията около трагедията започна да се разплита, след като стана ясно, че в апартамента е имало и други хора, а събитията не се ограничават само до двамата пострадали. В часовете след инцидента служителите на МВР са предприели заградителни действия, довели до задържането на две лица. При направените тестове е доказано, че и двамата са били под въздействието на наркотични вещества. Според информация на разследващите, единият от заподозрените е арестуван на място в самото жилище, докато другият е избягал и е локализиран по-късно на друг адрес в града.

Предстоящи действия на прокуратурата

Предстои извършването на поредица от експертизи, включително токсикологични анализи, за да се установи дали загиналата и раненото момче също са били под влияние на опиати. Разпитите на двамата задържани се очаква да осветлят какво точно се е случило в апартамента в минутите преди фаталния полет около 00:30 часа.