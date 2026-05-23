Гръцкият продуцент Илиас Кокотос, човекът зад победата на Дара на "Евровизия“, разкрива в интервю за YouTube канала "КАЗАНО ЧЕСТНО ВСИЧКО“, че неговата компания K2ID Productions държи мастъра на песента “Bangaranga", а не Virginia Records на Саня Армутлиева. По думите му договорът с БНТ е ясен: K2ID Productions произвежда цялото българско участие, прави основната инвестиция и запазва собствеността върху мастъра на песента.

Продуцентът зад победата на България на "Евровизия" проговори

Георги Кокотос, управител на K2ID Productions, разкри подробности за сделката, стояща зад историческата победа на България на "Евровизия 2026". Според него договорът с БНТ е предвиждал компанията му да поеме цялостното продуциране на участието, докато националната телевизия запазва правото сама да избере изпълнителя. След като изборът пада върху Дара, екипът на K2ID създава песента, сценичната концепция и визията, с които страната ни триумфира на конкурса.

Кой притежава Bangaranga?

На въпрос защо победната песен фигурира като собственост на K2ID Productions, а не на Virginia Records, Кокотос е категоричен: "Защото ние притежаваме мастъра на песента." Той обяснява, че това не е случайно — собствеността върху мастъра е механизмът, по който компанията му възстановява вложените средства, надхвърлящи значително сумата, записана в договора с БНТ.

По този начин Кокотос поставя финансовия и творческия център на проекта извън Virginia Records — лейбъла на Саня Армутлиева, който развива Дара в продължение на години. Продуцентът не отрича приноса на Армутлиева, но прави ясно разграничение: "Дара не пада от небето" — тя е изграден артист на Virginia Records, но евровизионният проект, с който България печели, е дело на неговия екип.

След победата не закъсняват и опитите на хора извън активния екип да си припишат заслуги. "Всички знаят кой наистина беше продуцентът на този проект", казва Кокотос и добавя лаконично: "Когато дойде успехът, всеки иска парче от него."

Продуцентът признава, че не е бил съгласен с всяко решение по пътя към Базел. Промо-турнето и видеоклипът са примери за неща, в които отстъпва — не защото смята, че добавят стойност, а за да избегне конфликт по всяка точка. Убеждението му остава непоколебимо: резултатът е определен от трите минути на сцената, а не от маркетинга преди тях.

Ключова роля за крайния успех изиграва сценичният режисьор Фредерик Бенке — когото Кокотос лично убеждава да поеме проекта. Задачата е формулирана ясно: да не се прави "поредният стандартен номер с една жена и четирима танцьори", а нещо различно и запомнящо се. "Ако Дара беше представена така, както в националната селекция, резултатът нямаше да бъде същият", заключава продуцентът.