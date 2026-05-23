Владимир Николов, известен с псевдонима си Арт Влади, е художник от трето поколение, чието изкуство включва картини, скулптури и колекция от дрехи. Творбите му са вдъхновени от комиксите и поп културата.

Арт Влади е роден в София през 1980 г. в семейство на художници и спортисти. Баща му, майстор на спорта по борба и карате, е не само спортист, но и скулптор и художник, който е запалил страстта му към рисуването.

Едва на 12 години Владимир Николов открива света на комиксите, илюстрираните картички от дъвки и поп културата. Това дава начало на творческото му пътешествие. На 15 години започва да извайва камък под наставничеството на баща си.

През 1997 г. създава първата си модна колекция, като проектира едни от най-уникалните оригинални якета, известни като най-добрите артистични якета в света.

Неговите ексклузивни творения са носени от личности като Конор Макгрегър, Флойд Мейуедър, Джордан Белфорт, Новак Джокович и Питър Тучман, както и от много други влиятелни фигури, включително шейхове, държавни глави, спортисти, спортни федерации, холивудски звезди и музиканти.

Артистичните дизайни, които прави на екипите на играчите по поло в Женева, са истинска революция в спорта. Влади изрисува и френските автомобили във Формула 3.

Освен изключителната си кариера, Влади е арт дизайнер на главния боксов мач за Netflix с участието на Джейк Пол и Майк Тайсън в Далас, Тексас. Той е и автор на паметник за спортната федерация FISU в Лозана, Швейцария.

Всеки дизайн и проект е изработен и нарисуван от него и има колекционерска стойност. Влади поставя акцент върху качеството на материалите и уникалните, удобни кройки, като подчертава колко е важно да пазим чиста нашата уникална планета.

Мотото му е "Най-доброто от най-доброто“. Като художник от трето поколение, той е създал над 5000 каменни и бронзови скулптури, повече от 2000 артистични якета и над 7000 картини, наред с модната си линия, пише bTV.