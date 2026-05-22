Предстоящите дни от края на май ще преминат под знака на изключително неустойчиво време, характеризиращо се с интензивни валежи, гръмотевични бури и по-ниски температури, като дъждовният фронт ще обхване почти цялата страна и на празничния 24 май. Поради чувствителното захлаждане в малките часове на нощта, метеоролозите съветват гражданите и хилядите абитуриенти да се подготвят не само с чадъри, но и с по-топли връхни дрехи за вечерните часове.

Причината за променливата синоптична обстановка у нас е мощен антициклон над Западна Европа, информира проф. Георги Рачев. Докато това атмосферно явление пренася гореща вълна с температури над 30 градуса към страни като Великобритания, Франция и Германия, над територията на България през следващите дни ще прониква значително по-хладен въздушна маса.

Интензивни валежи в Северна и Западна България

Сериозни количества дъжд се очакват в Северозападна и Централна Северна България, където рискът от поройни извалявания и гръмотевични бури остава висок. В столицата София най-интензивни ще бъдат валежите днес и утре, като на отделни места обемите могат да надхвърлят предварителните прогнози. Експертите отбелязват, че макар почвите вече да са силно наситени с влага, падналите дъждове представляват добра новина за родното земеделие и бъдещата реколта през годината.

По-хладно Черноморие и ниски морски температури

По Черноморското крайбрежие времето ще остане предимно облачно и по-хладно до края на седмицата. Към момента температурата на морската вода е около 15 градуса, което се оказва сравнително ниска стойност и все още не създава подходящи условия за старт на активния плажен сезон.

Обрат и летни температури от следващата седмица

Промяна в атмосферната конфигурация ще настъпи в началото на следващата седмица, когато се очаква постепенно стабилизиране на времето. Слънчевите часове ще започнат да се увеличават, а валежите ще отслабнат в цялата страна. Температурите ще отбележат бързо повишение и ще достигнат типично летни стойности между 28 и 31 градуса, като най-топло ще бъде в Северозападна България, където термометрите ще преминат границата от 30 градуса. Около средата на седмицата затопляне ще се усети осезаемо и по морето.

По думите на метеоролога на bTV началото на месец юни ще се задържи сравнително топло, но времето ще запази характерния си за сезона характер с краткотрайни следобедни превалявания и гръмотевична дейност на отделни места в страната.