Здравко Димитров е български политик. Роден е на 22 май 1963 г. в Пловдив. Завършва средното си образование в СУ "Васил Левски“ в родния си град и Пловдивския университет "Паисий Хилендарски“ като бакалавър по спортна педагогика. Магистър е от Пловдивския университет по публична администрация (2011) и по психология (2002), както и по финансов мениджмънт от Стопанската академия "Д. А. Ценов“ в Свищов. Здравко Димитров е семеен, с 2 дъщери.

През 1981 – 1991 г. е състезател по баскетбол в ЦСКА и ССК "Академик“ в Пловдив. Участвал е в националния отбор по баскетбол и е носител на международни и национални награди.

От 1991 г. до 2007 г. се занимава с частен бизнес. От 1994 до 2007 г. е президент на баскетболен клуб "Академик“, Пловдив. Член е на УС на БФБ и УС на ЛЗД "Сокол“, Пловдив.

Учредител е на политическа партия ГЕРБ. През ноември 2007 година печели мажоритарните избори за кмет на район "Западен“ в Пловдив с мандат за периода 2007 – 2011 г.

С Решение № 824 от 14 ноември 2011 година на Министерския съвет на Република България с министър-председател Бойко Борисов е назначен за областен управител на област Пловдив. Областен координатор на ПП ГЕРБ в Пловдив област през 2012 – 2015 г. Депутат в XLII и XLIII народно събрание.

Независим кандидат е за кмет на община Пловдив на местните избори през 2015 г., издигнат от инициативен комитет и подкрепен от Реформаторски блок.

С Решение № 865 от 6 ноември 2015 година на Министерския съвет на Република България с министър-председател Бойко Борисов е назначен за областен управител на област Пловдив.

Кандидат на ПП ГЕРБ за кмет на община Пловдив на местните избори през 2019 г., които печели на втория тур на 3 ноември 2019 г. През януари 2021 г. е избран за председател на Регионалния съвет за развитие в Южния централен район с мандат за четири години.

Награден е от Министъра на отбраната с медал за принос към Министерството на отбраната – заповед на Министъра на отбраната № КН-216/29.11.2012 г.

През 2015 г. е отличен с най-високото църковно отличие орден Първа степен "Свети апостол Ерм“ от Негово високо преосвещенство пловдивския митрополит Николай.

