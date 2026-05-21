Пътят на поп звездата Дара до заветното първо място на престижния песенен конкурс "Евровизия“ се оказа дълбоко свързан с личния ѝ живот и безрезервната подкрепа на нейния съпруг Ервин Иванов. Изпълнителката откровено призна при пристигането си в София, че е била на крачка да се откаже от участие, но именно мъжът до нея я е тласнал към голямата победа.

Ервин Иванов е родом от Дулово и произхожда от скромно семейство — баща му е служител в общинската служба по земеделие, а майка му е медицинска сестра. Противно на някои градски слухове, той не е турчин, а е от общността на алевитите. Младежът е наследил желанието да помага на хората от своята майка и завършва Медицинския университет в София. В родното му Дулово съгражданите му се гордеят изключително много с успехите на младото семейство, като в нощта на конкурса никой в градчето не е заспал, а младежи са пели песните на Дара на местния мегдан.

Научни успехи, патенти и разпаднала се връзка с внучката на Тодор Колев

В професионален план Ервин Иванов е силно амбициран да се развива в сферата на нетрадиционната медицина. Той навлиза сериозно в дистрибуцията на хранителни добавки за пазарите в Европа и САЩ и се доказва като един от най-активните членове на Българската асоциация за индустриален коноп. Въпреки че като студент планира да емигрира и да гради кариера в Германия или Швейцария, той избира да остане в България. Младият учен защитава дисертация, фокусирана върху иновативни лекарстводоставящи системи с чисти канабиноиди и екстракти от канабис, като притежава няколко патента и публикации за противораковите ефекти на различни канабиноиди и 3D модели за култивиране на рак.

Преди да срещне настоящата си съпруга, съдбата го събира с внучката на големия актьор Тодор Колев — Теди, която по това време е студентка в класа на проф. Стефан Данаилов. Връзката им обаче се разпада заради ревност от страна на Ервин и нежеланието на Теди да бъде контролирана.

Любов от пръв поглед и неочаквано предложение в Тайланд

След раздялата си с Теди, Ервин среща Дара в нощен клуб, непосредствено след нейния разрив с певеца Папи Ханс. Изпълнителката описва срещата им като любов от пръв поглед, развила се бързо, но далеч от медийния шум. На 14 февруари 2024 г. Дара прави официално обяснение в любов чрез песента си "Само мой“, обявявайки годежа им. Самият годеж се случва по време на екзотично пътуване в Тайланд. Любопитен факт е, че певицата сама е купила пръстен и е планирала да предложи брак, но Ервин я изпреварва, падайки на колене пред статуя на Буда точно на нейния рожден ден.

Двамата сключват брак на 17 май 2025 година на тиха и скромна церемония в тесен кръг от близки и приятели, избягвайки пищните и шумни тържества. Според Дара, Ервин ѝ е донесъл непознато дотогава спокойствие и сигурност, които контрастират с дивата ѝ и експлозивна енергия на сцената.

Ролята на съпруга за триумфа на "Евровизия“

След спечелването на първото място, Дара не спира да подчертава, че дължи успеха си на своето семейство и най-вече на Ервин. Именно неговата категоричност е преодоляла нейните вътрешни съмнения и страх преди конкурса. В момент на колебание той я подтиква да приеме предизвикателството с думите веднага да се обади по телефона и да потвърди участието си, пише HotArena