Младият певец Вениамин, известен като "момчето, което може да изпее всичко“, ще гостува в телевизионното студио на предаването "Животът по действителен случай“ тази събота, за да разкаже за предизвикателствата по пътя към музикалната сцена и личния си успех.
Пред водещата Александра Сърчаджиева изпълнителят ще разкрие малко известни факти от своето минало и житейските изпитания, през които е преминал.
Семейни трагедии и оцеляване в чужбина
В личния си разказ младият певец ще сподели за изключително трудното си детство, белязано от загубата на някои от най-близките му роднини. Зрителите ще научат за последвалите кошмарни проблеми, които са се стоварили върху него и неговата майка, както и как Вениамин се е озовал в САЩ, където е бил принуден да се прехранва като воден спасител и уличен музикант.
Началото на музикалната кариера в България
Първите стъпки на Вениамин на родна земя също са свързани с редица лишения и сериозен труд. В началото на своята професионална кариера той е работел в пиано бар срещу хонорар от едва 30 лева на вечер, като по-голямата част от тези изкарани пари са отивали за покриване на разходите за такси до родното му място Крайморие.
От Tik-Tok вдъхновение до успешен бизнес
Изпълнителят ще разкрие пред Александра Сърчаджиева и как по време на пандемията от COVID-19 уж на шега е стартирал успешен собствен бизнес. Вдъхновен от популярни клипчета в платформата Tik-Tok, той започнал да прави гофрети заедно със свой приятел, като към днешна дата двамата вече са собственици на две заведения.
