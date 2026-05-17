Победата на Дара на "Евровизия" 2026 не остана незабелязана от световните медии. Само часове след като българката получи Кристалния микрофон от ръцете на миналогодишния победител JJ в зала "Винер Щадтхале" във Виена, най-влиятелните международни издания публикуваха възторжени отзиви за нея и за песента "Bangaranga". Повечето медии описват победата й с една и съща дума - изненада, видя репортер на Plovdiv24.bg.

"Variety": Историческа победа за България, провал за Великобритания

Едно от водещите световни издания за музикална и филмова индустрия отделя специално внимание на резултатите от вечерта. "Variety" подчертава, че България е завоювала първото си злато в историята с 516 точки, докато Великобритания е завършила последна само с една точка, драматичен контраст, по който светът ще говори дълго. Финалното класиране сочи Израел на второ място с 343 точки, а Румъния трета с 296.

"NPR": "Безумно заразителен" химн с "дълбока, естествена грация"

Американската национална обществена радиостанция е сред най-възторжените гласове, които хвалят Дара. Критикът на NPR Глен Уелдън определя "Bangaranga" като "безумно заразителен поп-хит" с "дълбока, естествена и трайна грация". Изданието подчертава експлозивната реакция на Дара в момента на обявяването на победата, нейното "Боже мой!", когато получава трофея, обикаля света заедно с кадрите от тържеството.

NBC News: "Трескав сън, който започна на 11 и не намали темпото"

Голямата американска телевизионна мрежа NBC дава най-силната метафорична оценка на песента. Според изданието "Bangaranga" е "забързан денс-поп химн с интензивен танц и заразителен припев", а изпълнението е сравнено с "трескав сън, който започва на 11 и не намалява темпото". NBC изрично определя победата като изненада и подчертава, че песента е получила едни от най-силните овации в залата.

Billboard: "Висококачествен електронен химн с български фолклорни влияния"

Едно от най-уважаваните американски музикални издания се фокусира върху артистичното качество на изпълнението. Според Billboard "Bangaranga" е "висококачествен електронен химн, наситен с български фолклорни влияния, който се превърна в едно от най-ярките изпълнения на конкурса". Изданието подчертава "командващото сценично присъствие" на Дара и характеризира победата като край на "години на близки пропуски и периодични оттегляния" на България от конкурса.

Rolling Stone (Италия): Дара обърна напрежението в зала

Италианското издание на легендарния американски музикален бранд изпрати екип на място във Виена. Според репортажа им финалът е бил изключително напрегнат до самия край, тъй като публиката е таяла страх от победа на Израел. "Залата изригна в радост, когато Дара обърна ситуацията", пишат италианските колеги. Българката е описана като "идеалната поп-звезда, излязла от корица на списание".

Euronews: Дара използва ефективно всяка секунда от 3-те минути

Общоевропейското информационно издание подчертава техническото съвършенство на изпълнението. "Изпълнителите имаха само 3 минути да спечелят зрителите, Дара може да се похвали, че е използвала ефективно всяка една секунда", се отбелязва в анализа. Euronews цитира пълния припев на песента: "Surrender to the blinding lights. No one's gonna sleep tonight. Welcome to the riot" (Предай се на ослепителните светлини. Тази нощ никой няма да спи. Добре дошли в бунта).

NME: Първа победа за България в "противоречивото" издание

Британското музикално издание NME лаконично констатира историческия момент, Дара става първата представителка на България, спечелила "Евровизия" в 70-годишната история на конкурса. Изданието подчертава, че победата е дошла в едно от най-противоречивите издания на песенния форум поради бойкотите на пет страни заради войната в Газа.

NBC, NPR, ESCXTRA: "Дарк хорс", който промени правилата

Любопитен общ знаменател между специализираните и мейнстрийм изданията — всички наричат победата на Дара "тъмен кон" (dark horse). Преди финала букмейкърите я поставяха едва трета с 12% шанс за победа. След вечерта на 16 май обаче специализираното издание ESCXTRA отбелязва, че България влиза в много малък клуб от държави, печелили "Евровизия" в първата година след завръщане в конкурса.

Какво остава от вечерта

За пръв път от Киев 2017 журитата и публиката избират един и същи победител, рядко съвпадение, което много анализатори използват като доказателство за артистичното качество на изпълнението, а не за политическо влияние върху гласуването. Песента, написана от Дара заедно с норвежката Ан Юдит Вик, румънеца Кристиан Тарча и гръцкия композитор Димитрис Контопулос, ще остане в историята като първото българско "12 точки" от континент. А самата Дара, родена във Варна, става лицето на новата българска поп музика пред цял свят.