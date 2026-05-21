"Е, не е 242 сантиметра, но бива пак" - така Филип Караджов озаглави поста си в социалната мрежа Фейсбук. Поводът е улов на огромен сом с тегло близо 80 килограма и дължина 232 сантиметра.

Мястото, на което се случва всичко това, е язовир "Бездънната яма“ край пловдивското село Белозем. Рибата е била уловена преди един ден.

Рибарят обясни, че гигантският екземпляр е бил пуснат обратно. Във водите на язовир "Бездънната яма" може да уловите шаран, амур, европейски сом, африкански сом, толстолоб, пъстърва и бяла риба.