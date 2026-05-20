Общият фонд е увеличен на 30 000 евро заради високия интерес към инициативата

Лидл България обяви финалистите в третото издание на вътрешния конкурс за екипни доброволчески инициативи, който от тази година се провежда под наименованието "#teamlidl: Каузата си заслужава“. Одобрените десет предложения ще получат целево финансиране и ще бъдат реализирани с доброволен труд от служители на компанията в периода от май до септември 2026 г.

Финалистите бяха определени чрез гласуване, в което се включиха над 150 служители на компанията. Поради високия интерес към инициативата, първоначално предвиденият фонд е увеличен на 30 000 евро.

“#Teamlidl: Каузата си заслужава" се осъществява в традиционно партньорство с фондация "Работилница за граждански инициативи“ (ФРГИ) и Българския дарителски форум. Финансираните проекти покриват четирите стратегически направления от “Ти и Lidl“ - най-голямата социално отговорна инициатива на компанията: опазване на околната среда (#BeGreen), култура и традиции (#BeLocal), активен начин на живот (#BeActive) и социално равенство (#BeFair).

Сред одобрените каузи са инициативи за деца и младежи без родителска грижа, проекти за подобряване на средата и достъпа до терапия за деца със специфични потребности, както и активности, насърчаващи социалното включване и емоционалното развитие чрез работа с животни и хипотерапия.

Част от проектите тази година са насочени и към опазването на природата и образованието. Сред тях са обучения по биоразнообразие в 17 училища в Русенския регион, както и дейности за обновяване на пространства и екологични инициативи в зоологическата градина в София. Финансиране получава и проект за съхраняване на местното културно-историческо наследство чрез подкрепа на джамалджийската група в село Соволяно.

В областта на активния начин на живот служителите на компанията ще реализират спортна инициатива за развитие на гребането в град Куклен, проект за създаване на зона за релакс и емоционално здраве в училище "Отец Паисий“ в Габрово, както и инициатива в София, насочена към ограничаване на дигиталната зависимост и насърчаване на движението сред учениците.

До момента, общо в предишните две издания, служителите на компанията и техните семейства са подкрепили 12 обществено значими каузи с общ фонд от 34 260 евро. Инициативата продължава да обединява служители на Лидл България около идеи с устойчив и видим ефект за местните общности.