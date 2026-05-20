Ейса Гонсалес даде забавна представа за връзката си с Григор Димитров, като според мексиканската актриса манията на Гришо на тема чистота е на следващо ниво, пише испанското издание HOLA!

По време на скорошно гостуване в подкаста "In Your Dreams“ с Оуен Тил, звездата разказа открито за педантичните навици на Димитров, шегувайки се, че той се отнася към ежедневните домакински задължения, сякаш е управител на луксозен хотел. Според Гонсалес, българският тенисист е такъв перфекционист, че дори глади с пара чорапите и бельото си.

Той глади с пара всяка една дреха – включително чорапите и бельото си. Аз му казвам: "Какво става тук?“, а той отговаря: "Харесва ми всичко да е безупречно, сподели Гонсалес пред Тил.

Актрисата, която участва в лентата "I Love Boosters“, се засмя, докато описваше колко организиран е приятелят ѝ зад затворени врати. Тя сравни Димитров с гуруто на подреждането Мари Кондо, разкривайки, че често го заварва да седи на пода и внимателно да сгъва дрехи:

Той е точно като Мари Кондо. Често го заварвам просто да си седи на пода и да си сгъва дрехите, казва Гонсалес.

Гонсалес призна, че самата тя е пълната противоположност. Актрисата се пошегува, че Димитров буквално изпада в паника, когато види вътрешността на пътната ѝ чанта, заради хаоса в нея на заден план на неговите перфектно подредени вещи.

Въпреки напълно различните им подходи към организацията, Гонсалес сподели, че характерите им се допълват изненадващо добре. Актрисата описа Димитров като "типичен Телец“, докато себе си нарече "абсолютен Водолей“, добавяйки, че по някакъв начин връзката им просто работи.