Австралийската поп икона Кайли Миноуг обяви в новия си документален филм "KYLIE", че в началото на 2021 г. е била диагностицирана с рак за втори път в живота си. Изпълнителката, която за първи път се сблъска с рак на гърдата през 2005 г., сподели, че този път съзнателно е избрала да премине през здравословния кошмар в пълна тайна от обществеността.

Разликата между първата и втората диагноза

След като през май 2005 г. преминава през лумпектомия и химиотерапия под светлините на прожекторите, при повторната поява на болестта преди пет години Кайли Миноуг решава да предприеме коренно различен подход. Певицата подчертава, че е успяла да запази борбата за себе си, за да избегне огромното медийно внимание, съпътствало първата ѝ здравословна криза. Днес 57-годишната звезда уверява, че се е справила успешно с изпитанието и всичко е наред, допълвайки, че страстта към поп музиката я подхранва и е по-силна от всякога.

Причините за дългото мълчание

Певицата признава, че не се е чувствала комфортно да натоварва почитателите си със своите проблеми, особено на фона на огромния глобален успех на хитовия ѝ сингъл "Padam Padam" от 2023 г. В онези тежки моменти тя се е усещала като сянка на себе си и е избягвала да напуска дома си. Макар по време на последвалите интервюта често да е обмисляла, че е настъпил точният момент да разкаже за случилото се, за да го преодолее, вътрешното усещане я е карало да запази мълчание.

Музикалното отражение на битката

Преживеният стрес и емоциите от този период намират директно отражение в творчеството на изпълнителката. Кайли Миноуг разкрива, че песента "Story" от нейния шестнадесети студиен албум "Tension" е посветена изцяло на изминалата борба, тъй като е изпитвала силна нужда да отбележи по някакъв начин този житейски етап. Трисерийната документална поредица "KYLIE", която разказва историята, излезе на 19 май и вече се излъчва в стрийминг платформата Netflix, припомня БГНЕС.