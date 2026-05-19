Майката на поп звездата Дара – Катя Ганева, направи емоционално признание в предаването "На кафе“ след историческата победа на дъщеря си на престижния песенен конкурс "Евровизия“. Тя сподели, че е придружавала певицата по време на целия ѝ престой във Виена и е повярвала в триумфа на България още след първата проведена репетиция на сцената.

Еуфорията в австрийската столица

През цялото време бях с нея във Виена. Разхождайки се из града, се чуваше навсякъде нейното име и се коментираше изпълнението, разказа Катя Ганева.

Тя сподели, че интересът към Дара можело да забелязан на всяка крачка в града. Като пример майката на изпълнителката посочи забавна случка от заведение за бързо хранене, където служителите веднага реагирали, щом разбрали от коя държава пристигат гостите: "В едно фаст фууд заведение, като разбраха, че сме от България, ни казаха "Бангаранга“ допълни Катя

Моментът на голямата вяра

Именно първата официална репетиция на Дара е била повратният момент, в който Катя Ганева е усетила, че дъщеря ѝ има реален шанс да грабне голямата победа в конкурса. След като видях първата ѝ репетиция, си казах, че ще спечелим“. Като застана на сцената, ръцете ми станаха сини от аплодисменти, допълни с усмивка Ганева.

Забранената детска мечта

По време на гостуването си в телевизионния ефир Катя Ганева разкри любопитен факт от детството на поп изпълнителката, когато тя е мечтаела за съвсем различна професия. Дара много искаше да бъде готвачка, но аз изрично забраних. Казах ѝ – щом си се родила жена, значи трябва да станеш звезда, категорична е била тогава майката на Дара.

Тя допълни, че никога в нито един момент не е насърчавала дъщеря си да се занимава с нещо различно от музикалното изкуство.

Важността на подкрепата за артиста

Катя Ганева описа цялостната атмосфера на "Евровизия“ като истински и мащабен празник, като обърна специално внимание на това колко ключово значение има опората на близките за успеха на един творец. Без подкрепа трудно можеш да продължиш напред заяви Катя

Що се отнася до конкуренцията в тазгодишното издание на конкурса, майката на Дара сподели, че от всички останали участници най-силно и ярко впечатление ѝ е направила представената песен на Дания.