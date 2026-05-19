Майката на поп звездата Дара – Катя Ганева, направи емоционално признание в предаването "На кафе“ след историческата победа на дъщеря си на престижния песенен конкурс "Евровизия“. Тя сподели, че е придружавала певицата по време на целия ѝ престой във Виена и е повярвала в триумфа на България още след първата проведена репетиция на сцената.
Еуфорията в австрийската столица
Тя сподели, че интересът към Дара можело да забелязан на всяка крачка в града. Като пример майката на изпълнителката посочи забавна случка от заведение за бързо хранене, където служителите веднага реагирали, щом разбрали от коя държава пристигат гостите:
Моментът на голямата вяра
Именно първата официална репетиция на Дара е била повратният момент, в който Катя Ганева е усетила, че дъщеря ѝ има реален шанс да грабне голямата победа в конкурса.
Забранената детска мечта
По време на гостуването си в телевизионния ефир Катя Ганева разкри любопитен факт от детството на поп изпълнителката, когато тя е мечтаела за съвсем различна професия.
Тя допълни, че никога в нито един момент не е насърчавала дъщеря си да се занимава с нещо различно от музикалното изкуство.
Важността на подкрепата за артиста
Катя Ганева описа цялостната атмосфера на "Евровизия“ като истински и мащабен празник, като обърна специално внимание на това колко ключово значение има опората на близките за успеха на един творец.
Що се отнася до конкуренцията в тазгодишното издание на конкурса, майката на Дара сподели, че от всички останали участници най-силно и ярко впечатление ѝ е направила представената песен на Дания.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им!