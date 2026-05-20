Писателят Николай Милчев излезе с изключително остър коментар срещу поведението на Фънки по време на финала на Като две капки вода. Повод за реакцията му стана реплика на члена на журито след изпълнение на песента "Камино“ на Лили Иванова, която Милчев определя като унизителна и недопустима.

Според писателя думите на Фънки, че започвал да харесва песните на Лили Иванова "в чуждо изпълнение“, са прозвучали не просто като шега, а като демонстративно неуважение към една от най-големите фигури в българската музика. В емоционалния си текст Милчев признава, че случилото се го е "натъжило“ и дори "отчаяло“, защото подобно отношение към емблематичен артист показвало тревожна липса на респект към културата и постиженията в българското изкуство.

"Поведението на Фънки е обидно не само за най-голямата наша естрадна певица, то е обида за нашия вкус, за нашата култура и за нашия манталитет“, заявява писателят. Той не крие възмущението си и от реакцията в студиото, като отбелязва, че е очаквал някой от журито или от екипа на предаването да се разграничи от казаното.

В текста си Милчев отправя директни критики и към самия образ, който Фънки изгражда в телевизионните си участия. Авторът го описва като човек, който често разчита на грубоват хумор и провокации, вместо на естетика и уважение към артистите. По думите му подобно поведение е недостойно, когато става дума за изпълнител с мащаба на Лили Иванова.

"Това е Лили Иванова, дами и господа! Тя може да си позволи да бъде всякаква, а Фънки – не“, пише още Милчев. В същото време той признава, че невинаги е бил съгласен с публичните позиции и медийното поведение на певицата през годините, но подчертава, че това не променя значението ѝ за българската сцена.

Писателят коментира и цялостната атмосфера във финала на "Капките“, като според него шоуто е изглеждало уморено и лишено от обичайния си заряд. Той прави паралел и с успехите на България на Евровизия, отбелязвайки, че на този фон предаването е изглеждало "като репетиция на големи намерения“.

Специално внимание Милчев отделя и на отношението към Веселин Маринов, който според него често става обект на подигравки в шоуто. Авторът признава, че изпитва едновременно съжаление и раздразнение от готовността на певеца да търпи подобно отношение "в името на шоуто“.

Ето и цялата му публикация

По време на финала на предаването "Като две капки вода“ имаше епизод, който много ме натъжи. Отчая ме. След изпълнението на песента "Камино“ на Лили Иванова членът на журито Фънки си позволи да отправи пренебрежителна и обидна реплика по отношение на Лили Иванова. Нарече я "оная жена, чиито песни той почвал да харесва в чуждо изпълнение“.

В тази секунда очаквах, че някой от журито – Веселин Маринов например, ще му забие юмрук в лицето, или продуцентът Халваджиян публично ще го натири и ще го изгони.

Поведението на Фънки – този самозабравил се човек, е обидно не само за най-голямата наша естрадна певица, то е обида за нашия вкус, за нашата култура и за нашия манталитет.

Чувал съм, че Фънки бил свирил в някакъв състав, знам, че е продуцент, че е докарал в България звезди. Гледал съм го в халтурски реклами по телевизията заедно с другата си идентична капка Коцето. Слушал съм една-две от мръсните му песни заедно с "Черно фередже“, но никак не мога да си го представя като хулител на Лили Иванова. Фънки е точно обратното на естетиката – във всякакъв смисъл – художествен и графически. Класически комиксов герой. А особено неговото "меен“, с което той се прави на мома англичанка, е като две капки вода с блеенето на козата на баба Куна на село. Козата е доста млечна и е саанска порода.

По тая линия – на подиграване с Лили Иванова, вече се провали Слави Трифонов, така че Фънки в това отношение наистина е като "Две капки провалена вода“.

Невинаги съм бил очарован от медийните изяви и социалното поведение на Лили Иванова. След осемдесет и девета година пък направо ми е изглеждала смешна, когато се правеше на антикомунистка. Намирал съм някои нейни изказвания за заядливи и повърхностни. Но това е Лили Иванова, дами и господа! Тя може да си позволи да бъде всякаква, а Фънки – не.

Ето този злополучен епизод в Капките ме кара да мисля, че колкото и да си успял продуцент, колкото и да се мислиш за Господар на шоуто, ако пропуснеш такава миризлива и отровна капка, съсипваш всичко.

Жена ми ми е свидетел, че миг преди Димитър Рачков да направи каламбурите с името на песента "Камино“, като сравнява камино с камина, аз направих горе-долу същото - ей така, както си седях, като казах нещо от рода на това, че трябва да се хвърлят дърва в камината, за да гори огън, след което много ме досрамя. Усетих, как приказките ми увиснаха във въздуха. Камино е път, съдба, поклоннически път – имало е вярващи християни, които са изминали пътя на колене, а на мен ми идва на ум такава глупост за камино и камина.

Мислел съм си и за Веселин Маринов. Каквато и "полза“ да има певецът от това, че водещите, главно Рачков, го унижават с глупостите, които дрънкат за него, язък му и за гласа, и за песните, щом търпи всичко това. Ама нали е в името на шоуто.

Хем ме е жал за Веселин Маринов, хем ме е яд на него. Да стои до Фънки и да го тъпчат и плюят за забавление на публиката.

Умишлено написах този текст доколкото ми позволиха нервите умерено, обрано, защото иначе щях да се развихря и да кажа неща, които не са за казване.

Но все пак: Ако Фънки е жури където и да е и рекламно лице на каквото и да е, мене не ме бройте там.

Щом Фънки се опитва да унижи Лили Иванова, а няма нищо против новите млечни гърди на Азис и щом фолк естетиката му е близка по приятелска линия, язък за барута.

Ако Магърдич Халваджиян кани Фънки и търпи да се приказват обиди за Лили Иванова, язък му за цирковото образование в Москва и язък му за парите и продуцентството.

И последно – през цялото време на финала на Капките си личеше, че след Дарината победа на Евровизия Капките са уморени, изобщо не блестят, свити са в ъгъла и през цялото време изглеждаха като репетиция на големи намерения. Друг е въпросът, че доста от гласовете в Капките също могат да спечелят Евровизия.