На 20 май Православната църква почита паметта на Свети мъченик Талалей – безкористен лечител и проповедник, чийто ден е свързан със строги битови забрани и специфични земеделски обичаи за осигуряване на богата реколта. Празникът напомня за духовната непоколебимост на светеца и носи редица народни поверия, предавани през поколенията, информира Plovdiv24.bg.

Житието на Свети мъченик Талалей

Според преданието Талалей е роден в благочестиво християнско семейство, където от ранна възраст е възпитаван в дух на смирение, милосърдие и любов към Бога. Той посвещава младостта си на изучаването на Светото писание, молитвата и медицината, като започва да лекува болните напълно безкористно. Тъй като считал дарбата си за проява на Божията благодат, той отказвал всякакво възнаграждение и останал в християнската памет като лекар безсребърник. Откритото му изповядване на вярата и помощта към преследваните християни в епоха на жестоки гонения обаче бързо привлекли вниманието на местните власти в Римската империя.

Мъченичество и духовна победа

По заповед на римския управител Талалей е арестуван и подложен на разпити. Въпреки заплахите от тежки изтезания, той проявява изключително спокойствие и твърдо отказва да се отрече от убежденията си и да се поклони на езическите богове. Преданията разказват, че неговото молитвено уединение по време на мъченията е вдъхновило и други затворници. След продължителни изпитания светецът е екзекутиран. Точните исторически дати за смъртта му варират в източниците, но паметта за него бързо се разпространява, утвърждавайки го в православната и католическата традиция като покровител на страдащите от болести, който побеждава чрез духовна непоколебимост.

Народни поверия за времето на 20 май

Метеорологичните условия на този ден традиционно се използват за прогнозиране на бъдещата стопанска година. Слънчевото и ясно време на 20 май вещае богата реколта през годината. Обратно, ако на този ден вали дъжд, това е сигурен знак за топла и мека есен. Наличието на обилна роса в ранните сутрешни часове пък сигнализира, че времето ще се промени бързо.

Забрани и обичаи според традициите

Народната традиция налага сериозни ограничения с цел предпазване на личните взаимоотношения и материалното състояние. На този ден трябва категорично да се избягват кавги, тъй като съществува вярване, че конфликтите, започнали на празника, могат да се проточат много дълго време. Изрично се забранява и даването на пари назаем, тъй като предците ни са вярвали, че по този начин богатството може да "напусне“ дома заедно с дадените средства. В същото време Свети Талалей се смята за специален покровител на реколтата от краставици. Поради тази причина обичаят горещо препоръчва засаждането им точно по това време, за да растат те здрави, обилни и да донесат богат плод.