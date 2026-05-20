Ново изследване обяснява един от най-ясните отпечатъци на климатичните промени: въглеродният диоксид задържа топлина близо до повърхността, но охлажда стратосферата високо над нас.

Въглеродният диоксид не действа еднакво навсякъде в атмосферата. Близо до повърхността той задържа топлина и усилва затоплянето. Високо над нас обаче се случва нещо, което на пръв поглед звучи като климатичен парадокс: същият газ охлажда горните слоеве на атмосферата, пишат от Meteo Balkans.

Ново изследване, публикувано в Nature Geoscience, дава по-ясно обяснение на този процес. Учените от Columbia University показват как CO₂ взаимодейства с различни дължини на инфрачервеното излъчване и защо това води до охлаждане на стратосферата, докато Земята и по-ниските слоеве на атмосферата продължават да се затоплят.

Това не е дребна подробност в климатичната физика. Това е един от най-разпознаваемите отпечатъци на човешкото влияние върху климата: долу става по-топло, горе става по-студено.

Защо CO₂ затопля долу

В долната атмосфера въглеродният диоксид работи като част от познатия парников механизъм. Земната повърхност поглъща енергия от Слънцето и след това излъчва част от нея обратно като инфрачервена топлина. Молекулите на CO₂ улавят част от това излъчване и не позволяват енергията да избяга директно в Космоса.

Така повече топлина остава в климатичната система. Именно това стои зад затоплянето на повърхността и на тропосферата – слоя, в който се случва времето, облаците, бурите, валежите и почти всичко, което усещаме като ежедневен климат.

Затова, когато се говори за CO₂, обикновено се говори за затопляне. Но атмосферата не е една хомогенна стъклена похлупак. Тя е многослойна система, в която физиката се променя с височината.

Как същият газ охлажда горе

В стратосферата – слоят приблизително между 11 и 50 километра над земната повърхност – условията са различни. Там въздухът е много по-разреден, сблъсъците между молекулите са по-редки, а начинът, по който CO₂ приема и излъчва енергия, има друг ефект.

В тази част на атмосферата молекулите на въглеродния диоксид могат да поемат инфрачервена енергия, идваща отдолу, и след това да излъчват част от нея директно към Космоса. Така стратосферата губи топлина по-ефективно.

Колкото повече CO₂ има, толкова по-широк става диапазонът от инфрачервени дължини на вълните, чрез които този слой може да отдава енергия. Учените описват това като своеобразна "зона на ефективност“ – част от спектъра, в която охлаждането работи най-силно. С увеличаването на CO₂ тази зона се разширява. Резултатът е ясен: стратосферата изстива.

Това не отменя затоплянето. Напротив

На пръв поглед човек може да си каже: щом CO₂ охлажда нещо, значи картината е по-малко тревожна. Не. Точно обратното.

Охлаждането на стратосферата не е противоречие на глобалното затопляне, а част от неговия механизъм. Долу CO₂ задържа топлина близо до повърхността. Горе помага на стратосферата да излъчва енергия, но когато този слой стане по-студен, цялата система губи по-малко топлина към Космоса.

Това означава, че ефектът на CO₂ като парников газ може да се усилва. Новото изследване показва именно това – стратосферното охлаждане не е странична странност, а процес, който участва в по-голямата картина на радиационния баланс на Земята. С други думи: небето изстива, но планетата под него задържа повече топлина.

Отдавна известен сигнал, но с ново обяснение

Учените знаят от десетилетия, че стратосферата се охлажда, докато повърхността се затопля. Това е предсказано още в ранните климатични модели на Сюкуро Манабе, един от големите учени, свързани с развитието на съвременната климатология.

Новото сега е по-прецизното обяснение на механизма. Изследователите не просто потвърждават, че CO₂ охлажда стратосферата. Те показват защо охлаждането има определена вертикална структура – по-слабо в долните части на стратосферата и по-силно нагоре.

Според публикацията всяко удвояване на CO₂ може да доведе до охлаждане в стратосферата в диапазон от около 0 до 8 градуса по Келвин в зависимост от височината. Най-силният ефект е в горните части на слоя.

Това е важна подробност. Не говорим за еднакво изстиване навсякъде, а за ясно подредена промяна в атмосферата.

Защо този сигнал е толкова важен?

Ако затоплянето на климата беше причинено основно от по-силно Слънце, очакването щеше да бъде различно: би се затопляла по-голяма част от атмосферата. Но наблюдаваният модел е друг – повърхността и долната атмосфера се затоплят, а стратосферата се охлажда.

Точно тази комбинация е един от най-силните аргументи, че става дума за парников ефект, а не за просто "Слънцето пече повече“. Атмосферата не само се затопля. Тя се пренарежда вертикално.

Това има значение и за климатичните модели. Ако учените разбират по-добре как CO₂ охлажда стратосферата, те могат по-точно да изчисляват радиационното въздействие на парниковите газове, бъдещото затопляне и начина, по който атмосферата ще реагира при по-високи концентрации на CO₂.

Какво означава това за времето и климата

Тази новина не означава, че утре ще има различна прогноза за София, Пловдив или Варна. Не става дума за директен ефект върху времето в следващите дни. Става дума за физиката на климатичната система – за начина, по който Земята получава, задържа и изпуска енергия.

А когато този баланс се променя, последствията се натрупват. Температурите на повърхността се покачват, атмосферата задържа повече водна пара, екстремните валежи стават по-интензивни, горещите периоди се усилват, а климатичните модели трябва да отчитат все по-сложни взаимодействия между слоевете на атмосферата.

Най-важното в това изследване е, че разбива една опасно опростена представа. CO₂ не е просто "газ, който затопля“. Той променя начина, по който атмосферата обменя енергия с Космоса. В ниските слоеве заключва повече топлина. В стратосферата помага на този слой да изстива. И точно тази разлика е проблемът.