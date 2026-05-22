Рекорден брой от 274 души са изкачили връх Монт Еверест през Непал в сряда, след като пролетният сезон за изкачвания започна със закъснение заради огромен леден блок, блокирал маршрута към върха.

Според представителя на туристическия департамент Кимлал Гаутам, цитиран от Everest Chronicle, алпинистите са се възползвали от добрите метеорологични условия, за да атакуват върха. Изкачванията са започнали в 03:00 часа местно време и са продължили близо 11 часа.

Новият рекорд надминава предишния, поставен на 22 май 2019 г., когато 223 алпинисти достигнаха върха от южната страна на планината в Непал.

Тогава още 113 души са изкачили Еверест по северния маршрут през Тибет, но тази година Китай е затворил трасето за чуждестранни алпинисти.

Почти 500 чуждестранни алпинисти са получили разрешителни за изкачване на 8 849-метровия връх тази година - също рекорден брой. Експерти предупреждават за сериозни рискове, свързани с пренаселеността по маршрута и опасните условия на голяма височина.

Повечето катерачи предприемат изкачването с поне един непалски водач, за когото не се изисква отделно разрешително.

Снимки, разпространявани в социалните мрежи през последните дни, показват дълги колони от алпинисти по заснежените склонове в т.нар. "зона на смъртта“ - участъкът над 8 000 метра надморска височина.

На тази височина повечето катерачи използват допълнителен кислород, а експертите по алпинизъм препоръчват престоят там да не надвишава 20 часа.

Туризмът към най-високия връх в света продължава да расте, въпреки увеличението на таксите за изкачване.

От септември миналата година разрешителното за изкачване струва 15 000 долара, вместо досегашните 11 000 долара - първото увеличение на цената от почти десетилетие.

Организаторите на експедиции признават опасността от струпване на хора, но смятат, че ситуацията може да бъде контролирана.

"Ако отборите носят достатъчно кислород, това не е голям проблем“, заяви Лукас Фуртенбах от базираната в Австрия компания Furtenbach Adventures пред агенция Reuters.

Той допълва, че някои върхове в Алпите приемат хиляди алпинисти дневно и че "274 души всъщност не са толкова много, като се има предвид, че Хималаите е десет пъти по-голяма“.

Сред достигналите върха през последната седмица има както опитни алпинисти, така и начинаещи, като някои от тях поставиха нови рекорди.

В неделя легендарният непалски водач Ками Рита Шерпа, на 56 години, подобри собствения си световен рекорд за най-много изкачвания на Еверест, след като достигна върха за 32-ри път.

Същия ден 52-годишната Лхакпа Шерпа, известна като "Кралицата на планината“, постави нов личен рекорд с 11-ото си изкачване на Еверест, най-много сред жените алпинисти.

Руският алпинист Рустам Набиев, който е с ампутирани и двата крака, също достигна върха в четвъртък без използването на протези.

Сезонът обаче беше белязан и от няколко смъртни случая.

Сред жертвите е Биджай Гимире - първият алпинист от маргинализираната индуистка далитска общност в Непал, изкачил Еверест. Според информации 35-годишният мъж е страдал от височинна болест.

21-годишният Фура Гялджен Шерпа е загинал, след като се е подхлъзнал в снега и е паднал в ледникова цепнатина близо до Лагер 3 в понеделник.

Друг водач, 51-годишният Лакпа Денди Шерпа, е починал на път към базовия лагер още на 3 май.