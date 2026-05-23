На какво ли не се нагледа Жоро Игнатов в последните години, но днешният скандал в "Съдебен спор" определено ще попадне в Топ 10 на най-култовите истории.
Иванка Илиева от Пловдив потърси помощта на вездесъщия главен редактор на предаването, за да си поиска 1000 лв. от мъжа, от когото била изоставена. Човекът от Стара Загора трябвало да даде парите за наем на общинското жилище, в което 11 години живели на семейни начала с Иванка в града под тепетата.
Думите на пловдивчанката
20 грама злато загубих, за да го спася от хазарта. Учил е до трети клас и пише с грешки. Има проблеми с алкохола, всички беди тръгнаха от него. Лошо му е пиянството и буйства. Пускал си е обява в интернет, че си търси нова жена, докато сме били заедно.
На 31 декември 2023 г. ме остави вкъщи сама под претекст, че ще празнува с колеги и обеща, че ще се прибере. А е бил с друга жена. На 22 януари 2024 г. си събра багажа и се прибра в Стара Загора. Имам познати там и помолих да го проследят. Така разбрах, че има друга жена, също вдовица. Той използва самотни жени, разказа Иванка, която се запознала с Георги по скайп.
Последва махленски скандал между бившите възлюбени. На обвиненията на пловдивчанката мъжът от града на липите отвърна, че Иванка иска да си го върне, но той не желае повече да живее с нея. Отрече всичко останало, след което си тръгна по живо, по здраво.
