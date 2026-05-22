Популярният репортер Борислав Борисов сподели изключително емоционален и личен пост в социалните мрежи, с който развълнува своите последователи. Журналистът официално влезе в една от най-красивите роли в живота - тази на чичо, след като в семейството му е проплакало прекрасно момиченце. Малката госпожица е с перфектни мерки: 51 сантиметра и тегло 3200 грама. С много обич и гордост репортерът публикува кадър, излъчващ чиста радост, информира Plovdiv24.bg:

Ето така изглежда един щастлив чичо. Вече официално съм чичо и то на едно прекрасно момиченце, написа щастливият Борислав.

Урок по родителство и сълзи от щастие

Репортерът не скри вълнението си и призна, че събитието го е трогнало до сълзи. Той изрази огромното си възхищение към младите родители и сподели надеждата си един ден самият той да извърви този път.

Не знам дали ще съм най-добрият чичо, но знам, че това малко човеченце ще има най-добрите родители на света. Родители, които ще му покажат света на доброто и на любовта. Честно казано днес си поплаках малко, но от щастие, защото по-прекрасно нещо от това усещане няма. И в повечето случаи хората плачем, защото ни е тъжно, но било хубаво и от щастие да пролееш някоя и друга сълза, откровен е журналистът.

Когато хората се обичат, създават нов живот

Борислав Борисов е готов да се отдаде напълно на новата си роля и няма търпение да помага в грижите за новороденото. Той е убеден, че появата на малката принцеса ще промени положително цялото семейство.