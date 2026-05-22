Стефани Йорданова е станала майка. 22-годишната участничка от последния сезон на "Биг Брадър" е родила първото си дете. Радостната новина сподели самата тя в социалните мрежи с емоционален кадър директно от родилната зала, съобщава Plovdiv24.bg. Малкият Ангел се е появил на бял свят на 14 май и е 49 сантиметра.

Близки до младата майка споделят, че името на момченцето не е избрано случайно. То символизира закрила, светлина и ново начало за младото семейство.

Пътят от екрана до майчинството

Татуистката от врачанското село Малорад се превърна в едно от най-обсъжданите лица в ефира. Тя влезе в Къщата на "Биг Брадър" и направи положителен тест за бременност пред камерите в национален ефир.

Около личния живот на Стефани имаше и семейни драми. Пред зрителите тя призна, че родителите ѝ трудно приемат връзката ѝ с бащата на детето заради неговия ромски произход. Въпреки първоначалните резерви, семейството реши да застане плътно зад нея и да я подкрепи в новото начинание.