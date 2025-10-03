© виж галерията Марин Илиев от Враца е бащата на бебето на бременната Стефани от "Биг Брадър“. Това стана от близки до татуистката. Връзката им е от няколко месеца и въпреки че самата Стефани била много влюбена, Марин нямал сериозни намерения към нея, разкриват запознати.



Той е бивш футболист и фен на високите скорости. Към момента се води безработен, но е известен като местен бабаит със занимания по "тънката част“. Родителите на Стефани неслучайно не го харесват и не одобряват връзката им, но в лайф във Биг Брадър казаха, че винаги ще застанат зад детето си.



Стефани научава за непланираното бебе малко преди да влезе в Къщата. Двамата с Марин са заедно, когато тя прави теста, и при вида на двете чертички изпада в ужас. Бъдещият татко пък е категоричен: "Махаш го! Аз бебе не искам“.



Самата тя все още не е споделила дали смята да задържи детето, но пък пуши като комин, което й навлече гнева на зрителите. Тази седмица именно Стефани е сред номинираните заради деликатното й състояние и се очаква да не издържи на зрителския вот, пише Intrigi.