Йоанна Николова Драгнева е българска поп певица, телевизионна водеща и озвучаваща актриса, станала популярна с участието си в групата Deep Zone Project, с която през 2008 г. представя България на конкурса "Евровизия", с песента DJ, Take Me Away.

Биография

Родена е на 23 май 1986 г. в семейство на музиканти – майка ѝ, Розмари Драгнева, е преподавател в консерваторията, баща ѝ – Никола Драгнев е китарист, който работи в САЩ.

През 2005 г. завършва средно музикално училище "Любомир Пипков“ с профил "ударни инструменти“. Продължава образованието си в Националната музикална академия, където следва "ударни инструменти“ и "поп и джаз пеене“. Едновременно с ученето е репортер в предаването на БНТ "Всички пред екрана“. През 2011 г. Йоанна се дипломира като магистър по ударни инструменти.

Музикална кариера

С Deep Zone Project

Йоанна участва в концерти и клубни изяви в Англия (Лондон), Португалия (Лисабон), Турция (Истанбул), Украйна (Киев), Малта, Румъния (Букурещ), Гърция (Атина), Сърбия (Белград), Кипър, САЩ (Чикаго, Лас Вегас), Китай и др.

В края на 2008 г. заедно с Deep Zone Project Йоанна записва хита Let The Music Move Ya. Песента става много популярна и е включена в много компилации в Европа и Азия. По-късно е издадена и песента Addicted To You – дует с американския изпълнител от популярната група от 90-те години "Ту фор Фемили“ Майк Джонсън.

Солова кариера

Първият солов сингъл на Йоанна е "Целувка за сбогом“, написана за нея от бившия вокал на дуета КариZма – Миро, през март 2009 г.

През 2011 г. Йоанна представя втория си самостоятелен сингъл – "Нищо случайно“ (Fly so high), който се превръща в един от българските летни хитове на годината.

Телевизионна кариера

Първите ѝ изяви на сцената са в популярното през 90-те години предаване на БНТ "Бон-Бон“, където е водеща на предаването и солистка на едноименната група. Следва участието в друго популярно младежко предаване – този път на bTV – "Здравей“. Водеща е на музикалното предаване на същата телевизия – "Мело ТВ Мания“.

От септември 2008 г. Йоанна е ководеща (заедно с Димитър Цонев и Юлиана Дончева) на един от най-големите проекти на БНТ – 4-часовата шоу програма "В неделя с...“. През есента на 2009 г. Йоанна е поканена за водещ на телевизионната игра "Трезор“ по Нова телевизия.

През 2010 г. участва в предаването на БНТ "Зов от Африка“, отразяващо световното първенство по футбол 2010. През 2011 г. е водеща на българското участие в два международни проекта – Церемонията по връчването на "Годишните балкански награди“ и Евровизия 2011 за деца. През 2013 г. става водеща на предаването "Очевидец“ по БНТ 2.

През 2015 г. е водеща и на церемонията по откриването (посрещането на делегациите на червения килим и тегленето на жребия за реда на участие) на детската Евровизия, чийто домакин е България.

От 13 септември 2020 г. е водеща на музикалното предаване на БНТ "Музика, музика“, заедно с певеца Венцислав Роланд – VenZy.

Социална дейност

През 2010 – 2012 г. взима участие в проекта "Млади лидери в подкрепа на социалната интеграция на децата от институциите“ на Българското училище за политика "Димитър Паница“. Проектът е финансиран от фондация "Бонита тръст“ за подкрепа и социализация на деца. По този проект Йоанна Драгнева работи с децата от ДДМУИ "Св. Панталеймон“ – с. Видраре.

Доброволец и съмишленик на Сдружение "Азбукари“ и едно от лицата, които застават зад националната кампания "Вярвам в теб“ за социална адаптация на деца със специални потребности.

От 2012 г. и към настоящия момент работи като музикотерапевт в Столичен общински дневен център за интеграция на инвалиди в кв. Слатина, София.

От 2013 г. Йоанна Драгнева става част от проекта "Music Therapy Unit“ към института за съвременно изкуство и терапия Libera.

От 2012 до 2013 г. е доброволец в Националната кампания "Holiday Heroes“, даряваща за празниците продукти на социално слаби семейства.

Политическа дейност

През 2015 г. е избрана за общински съветник в Столична община от листата на ПП ГЕРБ. Член е на постоянната комисия по здравеопазване и социална политика; на постоянната комисия по опазване на околната среда, земеделие и гори; на постоянната комисия по образование, култура, наука и културно многообразие. Също така е заместник-председател на Общински съвет по наркотични вещества.

През 2023 г. се кандидатира за кмет на столична община "Оборище“. На 3 февруари 2025 г. е назначена за заместник изпълнителен директор на Изпълнителната агенция за българите в чужбина към министъра на външните работи.

Кариера в дублажа

Драгнева се занимава с дублаж от 2000 г., но по-активно озвучава филми и сериали от 2014 г. Работи за дублажните студия "Александра Аудио“, "Про Филмс“ и студио VMS. Озвучава за детските канали "Картун Нетуърк“, "Никелодеон“ и "Дисни Ченъл“. Работила е с режисьори като Добрин Добрев, Николина Петрова, Елена Бойчева, Анна Тодорова, Ангелина Русева, Радослав Рачев, Георги Стоянов, Ивет Лазарова-Торосян, Анатолий Божинов, Мариета Петрова, Николай Петров и други.

Първият ѝ нахсинхронен дублаж е "Тарзан“ в Александра Аудио, където изпълнява част от песните, като част от вокална група "Бон-Бон“. 14 години по-късно озвучава анимационния сериал "Новите приключения на Том и Джери“, първият ѝ войсоувър дублаж.

Сред ролите ѝ в дублажа са на Аманда в "Доктор Пространствени джинси“, Бълбук в "Реактивните момичета“, Лира в "Овца или вълк“, Макси в "Моята непослушна фея“, Лунела Лафайет/Лунното момиче в "Лунното момиче и Дяволският динозавър“, Франки Щайн в "Монстър Хай“, Вива в "Тролчета: Бандата се събира“ и други.

Личен живот

От 2018 г. е обвързана с Мирослав Димитров, водещ на предаването "Туризъм.БГ“ по БНТ. През август 2019 г. им се ражда момиче с името АннМари. През февруари 2022 г. става майка на втора дъщеря ЛилиАн.