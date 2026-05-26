5-годишното момче, което мобилизира десетки доброволци и полицаи в мащабна спасителна акция, е открито живо и здраво. Маурисио изчезна вчера следобед в черешов масив край село Скриняно, община Кюстендил, и прекара цялата нощ на открито, информира Plovdiv24.bg.

Къде е намерено детето?

Момчето е локализирано тази сутрин в района между селата Соволяно и Скриняно, близо до местния гробищен парк. Кметът на село Соволяно Пламен Илиев, който координираше действията на терен, потвърди новината. По негови думи детето е прекарало нощта на мястото, където е намерено.

Здравословно състояние

Маурисио е в добро физическо здраве. Има видими признаци на дехидратация вследствие на часовете, прекарани без вода. Линейка е поела детето за детайлни прегледи в болнично заведение.

Участници в акцията споделиха, че малкият Маурисио е с аутизъм. Това е вторият случай, в който момчето се губи в района, което е направило бързата реакция на властите още по-критична.