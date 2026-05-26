Масов сблъсък между две враждуващи фамилии превърна в бойно поле улица в квартал "Раковица" в Берковица. В мелето са се включили около 60 души, въоръжени с брадви, мотики и други опасни сечива.

Ескалация на напрежението

Конфликтът е започнал с размяна на обиди и клетви, но бързо е прераснал в масово физическо насилие. Свидетели на инцидента са подали сигнал на спешния телефон 112. Пристигналите на мястото патрули на Районното управление в Берковица са били посрещнати с неочаквана агресия от страна на тълпата. Това е наложило спешното активиране на допълнителни сили.

Общо 40 служители на реда полагат сериозни усилия да разтърват враждуващите страни и да възстановят обществения ред, пишат от Bulnews.

Пострадали и медицинска помощ

По неофициална информация в резултат на тежките сблъсъци има много ранени граждани. Екипите на спешна помощ са в готовност, но ще могат да започнат работа и да прегледат пострадалите едва след като полицията и жандармерията обезопасят изцяло периметъра.