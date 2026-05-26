Случайна среща лице в лице с обявения за общодържавно издирване Васил Михайлов разкри жителка на столичния квартал "Свобода". Докато антимафиотите са следели прокурорския син в продължение на два месеца, местните жители са го засичали свободно по улиците дни преди ареста му, без изобщо да подозират кой е той.

Жената се засича с Михайлов случайно, докато отива на работа. Мъжът е бил напълно сам, облечен в черно-синьо яке. По думите на жената, той изглеждал като "симпатичен мъж" и не е проявявал никаква агресия.

Погледите ни се засякоха. Просто той ме гледаше втренчено и от неудобство казах: "Здравей“. Това беше. Не го познавам, споделя Зоя пред bTV.

Едва след акцията на МВР тя разбира, че спокойният непознат всъщност е издирваният под дърво и камък Васил Михайлов.

Ми нищо, всеки да си носи последствията, коментира тя след разкритието

Разказът на съседката потвърждава, че Михайлов се е придвижвал необезпокоявано в района. Случаят предизвика сериозен трус в МВР. От министерството вече признаха за проблеми и теч на информация в различни структури. В момента тече мащабна вътрешна проверка, която да установи дали къртици в полицията са помагали на прокурорския син да се укрива и са проваляли действията на спецслужбите.

Днес в Пловдив министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев заяви, че ще бъдат безкомпромисни към всеки, който е замесен, ако се установи теч на информация. Активните действия за съпричастност към укриването на Васил Михайлов продължават и към настоящия момент. Преди два дни отново в Пловдив Демерджиев заяви, че интересни хора са помагали на прокурорския син да се укрива.